Pallavolo serie A3, per la Spike Devils Campobasso ultima interna di regular season contro il Galatone

Il confronto d’apertura della penultima di regular (l’unico anticipo del sabato tra l’altro) e, contemporaneamente, l’ultima esibizione interna dei rossoblù per la prima fase.

Con un avvio anticipato di un’ora – dalle 18 alle 17, complici le esigenze logistiche dei salentini ospiti – gli EnergyTime Spike Devils Campobasso sono pronti ad incrociare nello scenario amico di Vinchiaturo il sestetto pugliese del Galatone in cerca dei punti per blindare la salvezza ed evitare i playout (al momento scongiurati con l’ottavo posto a quota 13).

Dalla loro, però, i rossoblù affidati al tecnico Giuseppe Bua vogliono mettere da parte l’attuale parentesi di due sconfitte in successione e provare sino alla fine ad ottenere la miglior posizione possibile in prospettiva playoff: attualmente settimi i molisani possono potenzialmente spingersi sino alla quinta piazza. Motivo per cui, questa contesa e la trasferta a Sabaudia del 15 marzo – nel prossimo weekend il torneo osserverà una sosta per permettere lo svolgimento a Belluno della Final Four di Coppa Italia – diverranno due tappe dal valore capitale sul cammino dei rossoblù.

«Abbiamo vissuto una settimana di lavoro costante – spiega lo stesso trainer – in vista di un match che vorremmo vincere essendo l’ultimo in casa di questa fase. Siamo reduci da due battute d’arresto che hanno lasciato entrambe dell’amaro in bocca soprattutto perché arrivate in gare con uno sviluppo tirato dei parziali. Abbiamo voglia di rifarci, consapevoli che questa e la prossima non saranno delle gare semplici, ma noi abbiamo bisogno di far punti».

All’andata – era il 14 dicembre – i rossoblù si imposero in Salento solo al tie-break dopo quasi due ore e venti di battaglia.

«Riuscimmo a strappare una vittoria recuperando da due svantaggi nei parziali – ricorda Bua – e, con certezza, anche questa sarà sfida intensa perché per loro – in cerca della salvezza – ogni palla sarà quella della vita, del resto nello scorso turno sono riusciti a strappare un punto a Sabaudia. Noi faremo di tutto per migliorare l’attuale settimo posto, consapevoli che questo girone di ritorno, condizionato pesantemente anche dai problemi di carattere fisico e dall’infortunio di Morelli, non ha avuto lo stesso rendimento numerico dell’andata e che lo stesso calendario non è stato dei più agevoli».

Restano, però, due dati incontrovertibili. «Le mission che ci aveva affidato il club ad inizio stagione, ossia una salvezza tranquilla e, se ci fosse stata la possibilità, un approdo ai playoff, sono state centrare entrambe e con anticipo. Ora vogliamo cercare di giocarci le nostre chance sino in fondo».

Complice anche la sosta della prossima settimana, il gruppo approfitterà dell’occasione «per un lavoro di carico fisico in vista della sfida di Sabaudia e poi dell’appuntamento playoff».

Che, per il primo turno, porrà una sfida all’insegna della modalità delle coppe europee: andata e ritorno con raffronto del tipo di risultato ed eventuale golden set e primo match, con certezza, tra le mura amiche per i rossoblù.

«Al momento affronteremmo Belluno (seconda dell’altro raggruppamento, ndr) – chiosa Bua – ma con certezza troveremo le squadre di punta del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, tutti team attrezzati, aspetto che renderà nel complesso erto il percorso».

Un itinerario futuro, però, al momento. A chiamare con forza, infatti, è il presente con lo scenario dell’impianto di Vinchiaturo pronto a riempirsi e riscaldarsi di passione nell’ultimo sabato di febbraio per una sfida che sarà diretta da un tandem tutto al femminile e completamente umbro composto dalla perugina Deborah Proietti e dalla ternana Dalila Viterbo. Per chi non potrà essere presente, la possibilità di assistere comunque al match tramite la diretta streaming sul canale YouTube della Lega Volley.