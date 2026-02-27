NeuromedSalute Molise

Giornata Mondiale Malattie Rare, alla Fondazione Neuromed un incontro per accendere i riflettori sulla realtà molisana

27 Febbraio 2026

In occasione della Giornata delle Malattie Rare (28 febbraio 2026) la Fondazione Neuromed promuove, insieme ad Asrem, Regione Molise e Università degli Studi del Molise, un convegno ECM (Educazione Continua in Medicina) con lo scopo di fare il punto sul tema delle malattie rare in Molise. Titolo dell’incontro è ‘Giornata mondiale delle Malattie rare: accendiamo i riflettori sulla realtà molisana’ e si terrà sabato, 28 febbraio, a partire dalle ore 9.00, nella Sala Auditorium del Palazzo Ex GIL Domus della Cultura, in Via Milano, 15, Campobasso.

L’incontro vedrà la presenza di diverse figure professionali sanitarie che si occupano di Malattie rare, oltre che dei protagonisti della rete assistenziale. Si parlerà, tra gli altri temi, del Registro Malattie rare e dell’assistenza ai pazienti dal punto di vista delle Associazioni.

Il convegno nasce dalla volontà di promuovere informazione, confronto e sensibilizzazione sul tema delle Malattie rare e dall’obiettivo di favorire il dialogo tra pazienti, famiglie, professionisti sanitari, Associazioni e Istituzioni. Si vuole, altresì, offrire un momento di riflessione sulle possibilità diagnostiche e di presa in carico dei pazienti rari in Molise, tra molte criticità e qualche punto di forza.

Accendere i riflettori sulla realtà molisana significa riconoscere che bisogna compiere passi in avanti per rispondere ai bisogni sanitari e sociali delle persone affette da Malattie rare, delle loro famiglie e delle Associazioni, con lo scopo di stimolare azioni concrete volte a migliorare i servizi e rendere il Sistema più efficiente e inclusivo.

 

