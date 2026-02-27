Sanremo, Nayt racconta il suo Molise: “Posto magico, torno presto”

Mentre “Casa Molise” prosegue a Sanremo e ogni giorno viene visitata da tantissime persone e anche da artisti e giornalisti, al Festival si conferma il successo di Nayt.

Il cantante, nato a Isernia, in conferenza stampa ha risposto anche alle domande sulla sua terra d’origine e si è detto “molto felice” del sostegno che sta ricevendo in questi giorni dal Molise.

“Sono nato a Isernia e poi sono venuto a Roma che non avevo neanche un anno – ha ricordato – ma in Molise ancora oggi ho parte della mia famiglia, innanzi tutto mia nonna da parte di mia madre. Di quei posti ho bei ricordi – ha proseguito – anche recenti. Ci ho passato del tempo da piccolo e penso che sia uno di quei posti magici d’Italia proprio perché spesso viene ignorato. In realtà questa è una sua grande forza perché mantiene degli spazi molto incontaminati e delle persone molto incontaminate da certi punti di vista”.

Infine, cita Frosolone e Sant’Elena Sannita è parla di un “bellissimo ricordo di qualche estate fa”: “Sono stato lì e un giorno sono andato da solo in montagna, ero nel silenzio del bosco e sentivo solo mucche in lontananza con i campanacci, bellissimo. Spero di passarci più tempo in futuro. Torno”.