Casa Molise a Sanremo, la ventesima regione d’Italia per la prima volta al Festival della Canzone Italiana

Per la prima volta il Molise sbarca a Sanremo con un proprio progetto. Non un semplice stand promozionale, ma uno spazio vivo e dinamico, perfettamente in linea con lo spirito del Festival: leggero, creativo, musicale, accessibile. L’idea per la quale i promotori del progetto, Associazione Amici del Morrutto e Ps Live Group, hanno lavorato per mesi è stata quella di costruire una “casa del Molise” nel cuore di Sanremo, un luogo riconoscibile, capace di incuriosire e coinvolgere il grande pubblico, i visitatori, gli artisti e i giornalisti presenti nella città durante la settimana più mediatica dell’anno. E così “Casa Molise” è nata a Sanremo.

Una location strategica

Dopo un accurato lavoro di ricerca, è stato individuato un locale a pochi passi dal Teatro Ariston, in una delle piazze più frequentate durante il Festival, piazza Bresca, famosa per essere il fulcro della movida cittadina con numerosi ristoranti, bar e locali che, in occasione della kermesse canora, diventano punto di ritrovo, oltre che per residenti e turisti, anche per artisti, giornalisti e addetti ai lavori. Sarà uno spazio con forte visibilità, in un’area dove negli ultimi anni hanno avuto sede anche case discografiche e sedi temporanee degli artisti in gara.

Un format innovativo e “easy”

“Casa Molise a Sanremo” si distinguerà dagli spazi promozionali istituzionali o fieristici: è un progetto dal basso, capace di comunicare l’autenticità e la freschezza del territorio molisano. L’obiettivo è generare curiosità e notizie, portando il Molise sotto i riflettori non solo dei visitatori ma anche dei media nazionali e internazionali.

I partner di Casa Molise

La realizzazione del progetto è stata resa possibile dalla partecipazione di alcuni dei più importanti Comuni molisani: Campobasso, Isernia, Termoli, Larino, Agnone e Riccia, e dal sostegno dei main sponsor Dimensione e Levigas. Ha inoltre collaborato il Museo di Comunità della Festa del Grano di Jelsi. Tutti avranno il proprio spazio all’interno di ‘Casa Molise’ per farsi conoscere dalle migliaia di visitatori che affollano Sanremo nei giorni del Festival.

Le iniziative

Tra le proposte principali:

“Regalati il Molise” – Sanremo Edition

Riprendendo il progetto di successo nato a San Giovanni in Galdo negli anni passati (oltre 200 articoli e servizi sui media di tutto il mondo), durante il Festival ogni visitatore potrà lasciare i propri dati e concorrere all’assegnazione di almeno 30 weekend gratuiti in Molise.

Saranno esposti e presentati prodotti artigianali molisani reinterpretati in omaggio al Festival della Canzone Italiana, per un incontro tra tradizione e creatività contemporanea.

I due celebri artisti molisani che in passato hanno gareggiato al Festival saranno protagonisti di un evento dedicato, con la musica come colonna sonora di “Casa Molise”. Sarà inoltre attribuito dalla sua città, Campobasso, un riconoscimento alla memoria a Tony Dallara, che sarà ritirato per l’occasione dalla moglie Patrizia.

In collaborazione con la Fonderia Marinelli di Agnone, è stata realizzata una campana dedicata al Festival di Sanremo e al suo direttore artistico Carlo Conti, da donare al conduttore in occasione della manifestazione.

Enogastronomia e degustazioni

Il meglio dei prodotti tipici molisani sarà protagonista di degustazioni quotidiane: vini, formaggi, tartufi, oli, salumi e altre eccellenze del territorio, offerti a giornalisti, artisti e visitatori. Un’occasione per assaggiare il Molise e scoprirne le peculiarità. Gli aperitivi molisani, ogni sera alle 18, saranno realizzati grazie alla collaborazione di diverse aziende locali. Inoltre, il ristorante “Da Nicò”, storico locale abitualmente frequentato dagli artisti e dai personaggi televisivi, ristorante che si trova proprio accanto a “Casa Molise”, durante i giorni del festival inserirà nel suo menu anche assaggi dei prodotti tipici molisani e vini della nostra regione.

Un’occasione unica di visibilità

“Casa Molise a Sanremo” rappresenta una nuova frontiera della promozione territoriale, capace di unire musica, tradizione e innovazione in un contesto di altissima visibilità nazionale.

Un’iniziativa leggera nei mezzi ma potente nella comunicazione, che punta a far parlare del Molise con un linguaggio contemporaneo e autentico, in un momento in cui l’Italia intera guarda a Sanremo.