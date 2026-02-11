News dal Molise

Trionfo e Cuore a Chieti: Verardi e Di Pasquale Dominano il Campionato FINP

Photo of Redazione Redazione11 Febbraio 2026

Si è svolto a Chieti, presso l’impianto Piscina ESA LIFE, il Campionato Interregionale di nuoto paralimpico organizzato dalla FINP Abruzzo. In una cornice di grande sportività e competizione, spiccano le prestazioni straordinarie di due atlete molisane che hanno letteralmente dominato le loro categorie, portando a casa solo primi posti.

Per la H2O, Gaia Verardi si conferma una certezza del nuoto regionale e nazionale. Seguita con estrema cura dal suo allenatore, Paolo Di Lullo, Gaia ha dato prova di una forma fisica smagliante. La sua versatilità è ormai nota, essendo un’atleta capace di dare il meglio di sé non solo nel circuito FINP, ma confrontandosi regolarmente anche nelle gare FIN.

I suoi crono a Chieti parlano chiaro: 50 Rana con un fulmineo 44.3; 400 Stile Libero con un solido 5.39.7
Due ori che pesano e che raccontano di un percorso di crescita costante sotto la guida tecnica di Di Lullo.

Emozioni forti anche per la Scuola Nuoto Isernia grazie a Giorgia Di Pasquale. Per lei si trattava della prima gara della stagione e l’approccio non poteva essere migliore. Supportata a bordo vasca dal tecnico FINP Francesco Ciallella, Giorgia ha affrontato l’acqua con determinazione, conquistando il gradino più alto del podio in entrambe le specialità disputate: 50 Stile Libero chiusi in 6.14.9 e 50 Dorso terminati in 6.15.01

“Questi successi non sono solo numeri sul tabellone – ha sottolineato la delegata FINP Molise, Antonella Ruccolo – ma il frutto di un lavoro sinergico tra atleti e allenatori. Se per Gaia Verardi il nuoto è una sfida continua tra corsie FIN e FINP, per Giorgia Di Pasquale questo debutto stagionale rappresenta il trampolino di lancio ideale per i prossimi impegni”.

“Questo è solo l’inizio di un nuovo anno di soddisfazioni – ha aggiunto il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – la strada verso i prossimi traguardi è tracciata e, con queste premesse, il futuro del nuoto paralimpico del territorio promette scintille”.

 

 

 

Photo of Redazione Redazione11 Febbraio 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Musica e solidarietà al Teatro Savoia di Campobasso: un evento a sostegno di ADMO Molise

11 Febbraio 2026

Il Comune ha abbandonato le contrade, Cefaratti: “Non esistono campobassani di Serie B”

9 Febbraio 2026

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise segna otto gol sul campo del Melilli

7 Febbraio 2026

Primo premio agli alunni della Montini al Concorso Nazionale “Antonino Scopelliti”

7 Febbraio 2026

Serie C, il Campobasso rafforza la corsia sinistra con Edoardo Olivieri

3 Febbraio 2026

Pallacanestro serie A1, la Magnolia Campobasso ospita la Dinamo Sassari. All’Arena sul parquet alle 12

1 Febbraio 2026

Padre Raffaele, Sant’Elia a Pianisi ricorda il “Monaco Santo” a 125 anni dalla morte

31 Gennaio 2026

Robotica e talento: la Colozza sul podio alla FIRST® LEGO® League Molise 2025-26

29 Gennaio 2026

Ance Molise scrive agli enti appaltanti per rammentare la finestra temporale di febbraio sul caro materiali

28 Gennaio 2026

Campobasso, all’I.C. ‘Colozza’ celebrata la Giornata della Memoria

28 Gennaio 2026

“Addiction – Chi conduce i giochi?”: al via il piano del Comune di Campobasso contro le dipendenze nelle scuole

26 Gennaio 2026

Uil Pensionati Molise: “Sulla non autosufficienza si gioca la dignità degli anziani: basta rinvii sulla VMU”

26 Gennaio 2026

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise batte il Soverato

25 Gennaio 2026

Bocce, a Campobasso e in Molise 111 coppie per la gara nazionale 3° Trofeo Cristiano Paparella

23 Gennaio 2026

Scuola “Colozza”: proseguono gli Open Day per le iscrizioni del prossimo anno

23 Gennaio 2026

Aggressione a Campodipietra, Di Giacomo: “Un caso nazionale sugli arresti domiciliari che non garantiscono sicurezza”

22 Gennaio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa