News dal Molise

Serie C, il Campobasso rafforza la corsia sinistra con Edoardo Olivieri

Photo of Redazione Redazione3 Febbraio 2026

Il Campobasso FC rafforza la corsia sinistra con Edoardo Olivieri, difensore classe 2005, che arriva in prestito dal Modena FC dopo l’esperienza in Serie C con il Calcio Foggia 1920.

Nato a Verona il 27 ottobre 2005, Olivieri è un terzino sinistro naturale, cresciuto in un percorso formativo strutturato che lo ha visto passare da Virtus Verona e Hellas Verona prima di completare il proprio iter nel settore giovanile del Modena, fino alla formazione Primavera.

Il suo percorso recente lo ha visto protagonista in Serie C: prima alla Pergolettese, poi al Foggia, club con cui è sceso in campo fino alla gara disputata nello scorso turno di campionato.

Dopo quell’impegno, Olivieri ha fatto rientro al Modena, che ne ha quindi disposto il trasferimento in prestito al Campobasso. Una scelta che il difensore spiega così: “Seguivo il Campobasso già da tempo e mi è sempre piaciuto per il modo di stare in campo e per l’ambiente. Arrivo molto motivato, mi sento in un buon momento di forma e voglio mettermi subito a disposizione, lavorando con continuità per crescere e dare un contributo concreto alla squadra”

Photo of Redazione Redazione3 Febbraio 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Pallacanestro serie A1, la Magnolia Campobasso ospita la Dinamo Sassari. All’Arena sul parquet alle 12

1 Febbraio 2026

Padre Raffaele, Sant’Elia a Pianisi ricorda il “Monaco Santo” a 125 anni dalla morte

31 Gennaio 2026

Robotica e talento: la Colozza sul podio alla FIRST® LEGO® League Molise 2025-26

29 Gennaio 2026

Ance Molise scrive agli enti appaltanti per rammentare la finestra temporale di febbraio sul caro materiali

28 Gennaio 2026

Campobasso, all’I.C. ‘Colozza’ celebrata la Giornata della Memoria

28 Gennaio 2026

“Addiction – Chi conduce i giochi?”: al via il piano del Comune di Campobasso contro le dipendenze nelle scuole

26 Gennaio 2026

Uil Pensionati Molise: “Sulla non autosufficienza si gioca la dignità degli anziani: basta rinvii sulla VMU”

26 Gennaio 2026

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise batte il Soverato

25 Gennaio 2026

Bocce, a Campobasso e in Molise 111 coppie per la gara nazionale 3° Trofeo Cristiano Paparella

23 Gennaio 2026

Scuola “Colozza”: proseguono gli Open Day per le iscrizioni del prossimo anno

23 Gennaio 2026

Aggressione a Campodipietra, Di Giacomo: “Un caso nazionale sugli arresti domiciliari che non garantiscono sicurezza”

22 Gennaio 2026

Gaia Verardi brilla al 3° Meeting “Città di Lanciano” con un record personale

21 Gennaio 2026

Bocce, juniores molisani protagonisti al 23° Trofeo Città di Tolentino

21 Gennaio 2026

Campobasso, consegnati gli alamari ai 187 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato

20 Gennaio 2026

Pallacanestro Serie A1, la Magnolia Campobasso contro il San Martino di Lupari senza Morrison

18 Gennaio 2026

Calcio a 5 serie A2 Élite, pari del Cln Cus Molise sul campo dell’Academy Pescara

17 Gennaio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa