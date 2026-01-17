Calcio a 5 serie A2 Élite, pari del Cln Cus Molise sul campo dell’Academy Pescara

ACADEMY PESCARA-LABORVETRO CLN CUS MOLISE 3-3 (2-0 primo tempo)

Academy Pescara: Mazzocchetti, Caramia, Segamiglio, Marrazzo, Masi, Morgado, Dall’Onder, Calderolli, Schmitt, Scarinci, Cilli, Rodriguez. All. Palusci.

Laborvetro Cln Cus Molise: Oliveira, Ferrara, Di Nunzio, Di Stefano, Soto, Di Lisio, Joaozinho, De Nisco, Mantuano, Palmegiani, Ferroni, Carta. All. Sanginario.

Arbitri: Colombo di Modena e Zorzi di Reggio Emilia. Crono: Onesti di Pescara.

Note: ammoniti Palmegiani, Ferroni, Marrazzo, Masi. Espulso Scarinci.

Marcatori: Masi, Dall’Onder pt; Di Lisio, Calderolli, De Nisco (rig), De Nisco st.

La Laborvetro Cln Cus Molise conferma di essere squadra che non molla mai. A Pescara, contro l’Academy, i ragazzi di Sanginario conquistano un punto prezioso nella corsa alla salvezza. I campobassani vanno sotto nel primo tempo, riaprono la contesa nei secondi 20’ e strappano il 3-3 a 12” dalla fine grazie alla rete di De Nisco che devia un tiro dalla distanza di Palmegiani e beffa Mazzocchetti realizzando la sua doppietta personale.

La cronaca – L’Academy Pescara passa in vantaggio sugli sviluppi di un angolo battuto da Rodriguez, palla toccata da Schmitt per Masi che fa 1-0. L’Academy continua a spingere e raddoppia con Masi che mette palla sul secondo palo dove Dall’Onder non perdona. Incassato il colpo la Laborvetro Cln Cus Molise si rende pericolosa con Oliveira che serve palla in profondità, De Nisco la spizza di testa e Mazzocchetti mette in angolo. I rossoblù ci provano anche con Palmegiani servito da Oliveira, Mazzocchetti è attento e respinge. Torna a farsi vedere in attacco il Pescara con un’azione avviata da Rodriguez, rifinita da Marrazzo per Dall’Onder che trova sulla sua strada Oliveira a chiudere. Sull’altro fronte Joaozinho offre palla a Soto, Mazzocchetti in spaccata si oppone. Molisani pericolosi poi con Soto che dalla distanza vede la sfera terminare al lato di poco. Lo stesso nazionale cileno ci prova dalla lunga distanza, palla che si stampa all’incrocio dei pali. Su questa azione si chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa ci prova subito Joaozinho per la Laborvetro Cln Cus Molise, Mazzocchetti respinge. Tocca poi al portiere Oliveira tentare la conclusione dalla sua metà campo, Mazzocchetti in qualche modo mette in calcio d’angolo. Ancora molisani sul pezzo: Soto per Ferroni che manda a vuoto il diretto controllore e trova la deviazione della difesa. Il Cln Cus Molise accorcia le distanze quando Oliveira rilancia per Palmegiani bravo a mette al centro dove Di Lisio trafigge Mazzocchetti sotto al sette. L’Academy Pescara torna subito sul più due con una ripartenza finalizzata da Calderolli assistito da Rodriguez. La gara è piacevole, la Laborvetro Cln Cus Molise reagisce con Joaozinho che serve in profondità De Nisco, conclusione al lato da posizione favorevole. Ci pensa poi Mazzocchetti a respingere un tiro di Palmegiani. Il risultato cambia ancora quando Joaozinho servito in profondità da Palmegiani, salta anche il portiere e calcia. Scarinci salva sulla linea con la mano e viene espulso. Rigore per i rossoblù con De Nisco che trasforma e accorcia le distanze. I ragazzi di Sanginario spingono: Joaozinho viaggia con le marce alte, mette al centro e De Nisco alza sulla traversa. Torna in zona offensiva il Pescara. Rilancio di Mazzocchetti per Calderolli che va via sulla sinistra e scavalca Oliveira con un pallonetto, Soto salva tutto. A 2’08” dal termine mister Sanginario si gioca la carta del portiere di movimento (Di Stefano). Con il power play il Cus Molise attacca a testa bassa. Soto da fuori saggia i riflessi di Mazzocchetti. Il pari arriva a 12” dalla fine. Su una conclusione di Palmegiani dalla distanza De Nisco trova la deviazione vincente per il 3-3 dei rossoblù. Nelle ultime battute di gioco è Palusci a schierare il power play ma senza frutti. La Laborvetro Cln Cus Molise strappa un punto prezioso in ottica futura e guarda alla gara interna con il Soverato con grande ottimismo.

“Escludendo i primi 4’ di gioco abbiamo fatto un’ottima partita – rimarca mister Sanginario al termine – quando siamo saliti con il baricentro abbiamo dato una buona pressione al pallone mettendo in difficoltà il Pescara che è una buonissima squadra. Credo che il punto sia meritato e il bicchiere mezzo pieno”.