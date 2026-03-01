News dal Molise

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso supera 3-0 il Green Volley Galatone

Il mani-out di Rescignano (Spike)

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO – GREEN VOLLEY GALATONE 3-0 (25/23, 25/18, 25/20)

CAMPOBASSO: Rescignano 8, Arienti 7, Zanni 3, Graziani 7, Bartolini 6, Valchinov 21, Consonni (L); Cometti. Ne: Ciampa, Del Fra, Morelli, Salvador, Aretz e De Nigris (L2). All.: Bua.

GALATONE: Aloisi 1, Frage 8, Caciagli 4, Padura Diaz 12, Colaci 7, Musardo 4, Prosperi (L); De Giorgi, Barone, Passari 2, Cremoni 1, Miraglia 2, De Col. Ne: Muscatello (L2). All.: Liccheli.

ARBITRI: Proietti (Perugia) e Viterbo (Terni).

NOTE: durata set 30’, 26’ e 29’. Campobasso: battute vincenti 4, battute sbagliate 11, muri 11. Galatone: bv 2, bs 14, m 5.

Ritrova il sorriso dopo due stop consecutivi il gruppo degli EnergyTime Spike Devils Campobasso che sale a quota 24 punti in classifica e proverà, nell’ultima di regular season a Sabaudia, a centrare il sesto posto in classifica per proiettarsi sull’abbinamento nel primo turno playoff contro la terza della poule bianca.

A Vinchiaturo, con una conformazione che porta capitan Rescignano da laterale d’ordine nello starting six con Valchinov ad agire da opposto – il bulgaro sarà top scorer con 21 punti all’attivo ed il 60% di positività a rete su 30 palloni attaccati – i rossoblù si impongono in tre set e meno di un’ora e mezzo con un primo parziale equilibrato, salvo uno strappo sul finale che vale il 21-18, un secondo di puro dominio ed un terzo dove, a parte l’avvio in sordina, sono i campobassani poi a gestire al meglio la situazione e a chiudere sul 25-20, che vale l’exploit definitivo e la certezza di chiudere la stagione con almeno il 50% di successi (quello coi salentini è stato il nono exploit su diciassette gare disputate).

«Siamo scesi in campo con una formazione mai provata in partita e tutta da scoprire – spiega al termine il trainer dei rossoblù Giuseppe Buama, da parte dei ragazzi, c’è stata grande determinazione ed applicazione. Rescignano si è ben disimpegnato, Valchinov ha confermato di essere un attaccante nato e, a fronte di questa disponibilità, tutto è sembrato poi facile».

Ora, per i rossoblù, ci saranno due settimane per poi proiettarsi sull’ultima di regular season di metà marzo a Sabaudia.

«Con certezza ce l’andremo a giocare e faremo di tutto per arrivare nella miglior posizione possibile. Quel che è anche evidente e che questa squadra, anche con le problematiche con cui ha dovuto fare i conti, se l’è sempre giocata con tutte. Abbiamo centrato in anticipo gli obiettivi stagionale e senz’altro si è alzata notevolmente l’asticella. Marco (il presidente Pulitano, ndr) vuol crescere ulteriormente in prospettiva e, in tal senso, ci sarà da agire su programmazione e strutturazione, ma sono discorsi futuribili perché ora vogliamo finire al meglio la stagione».

In effetti, senza alcuna pressione, i campobassani vogliono proiettarsi sulla post-season. «Se affronteremo Belluno sapremo che avremo a che fare con una corazzata contro cui sarà necessario giocare al 110% del potenziale, ma potrebbe non bastare lo stesso. Se sarà un’altra formazione, altrettanto giocheremo col ‘braccio libero’. Con la volontà di divertirsi e con la giusta mentalità, anche nei playoff potremmo trovare i giusti spiragli per ulteriori soddisfazioni».

