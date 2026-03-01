Cultura

A Sanremo Casa Molise chiude con un bilancio estremamente positivo

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni

Centinaia di visitatori, tanti eventi, decine di migliaia di visualizzazioni sui social. E poi ancora volti noti, degustazioni dei prodotti tipici e 100 weekend da trascorrere in regione regalati agli ospiti. Si chiude con questo bilancio Casa Molise a Sanremo, l’iniziativa di promozione realizzata in occasione del Festival dall’Associazione Amici del Morrutto e da Ps Live Group con il sostegno dei Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Larino, Agnone e Riccia.

Prima della chiusura, a Casa Molise è arrivata anche la visita del sindaco di Sanremo Alessandro Mager e dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni. Il primo cittadino ha ritirato il riconoscimento attribuito a Sanremo dalla Città di Campobasso, la statua del Patrono San Giorgio. I due amministratori hanno fatto un bilancio del Festival e hanno elogiato la presenza molisana.

“Il bilancio che facciamo – ha detto Mager – è largamente positivo, per la città, innanzi tutto, che è quella che a noi sta particolarmente a cuore, perché ci sono migliaia e migliaia di persone che sono venute a Sanremo per respirare l’aria del festival. Il festival – ha aggiunto il sindaco – ormai non è più soltanto la manifestazione all’interno dell’Ariston, ma si è diffuso in tutta la città, tutti hanno la possibilità di godere degli allestimenti e degli eventi in tutto il centro cittadino”.

L’assessore Sindoni ha sottolineato invece l’importanza della sinergia con le altre realtà locali: “Innanzi tutto benvenuto al Molise – ha detto – e siamo contenti che la vostra regione sia a Sanremo perché io penso che in questi momenti, con il festival che ha caratura mondiale, sia importante che a Sanremo si faccia promozione di territori bellissimi, e io dico conosciuti, come il Molise. Sono felice che Sanremo porti fortuna ai nostri bellissimi territori”.

