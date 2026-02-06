Molise protagonista alla BIT 2026: natura, gusto e innovazione per conquistare il pubblico

Cultura

“Una vetrina internazionale alla quale il Molise non poteva mancare”, questo quanto dichiarato dal Consigliere Regionale Fabio Cofelice Delegato a Turismo e Cultura oggi durante la conferenza stampa all’Assessorato in via Milano a Campobasso nella quale la Regione Molise ha ufficialmente presentato la propria partecipazione alla 42ª edizione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026.

Al tavolo assieme al Consigliere Cofelice la Dirigente del Servizio la Dott.ssa Angela Aufiero e la Funzionaria Maria Tirabasso, per illustrare il ricco e variegato calendario con il quale il Molise parteciperà a una delle Fiere più importanti a livello internazionale per il settore turistico.

“Una occasione unica ha affermato il  Delegato Regionale – per porre in primo piano le peculiarità del Molise che, oggi ancora più di ieri, costituiscono un vero punto di forza per il comparto turistico.
In particolare  le eccellenze naturalistiche e enogastronomiche sono i punti di forza del Molise che, per l’edizione del 2026, potranno essere promossi attraverso una straordinaria novità quella di un sistema  ‘BrainArt’:  una tecnologia avanzata, che attraverso dei  sensori  indossabili dai visitatori, rileverà le sensazioni ed emozioni fornite da una degustazione oppure da una fotografia o anche un’immagine in mostra allo stand,  facendone cosi un’opera d’arte ”

Il Molise,quindi, sarà protagonista tra tradizione e innovazione per un investimento di oltre 200mila euro.

“Investimento proficuo ha dichiarato Cofelice –  perché mette a sistema tutte le attività di una intero territorio; quest’anno  partendo  dalle esperienze professionali; oltre 40 gli operatori che, infatti, saranno presenti a loro spese, mentre la Regione ha acquistato le agende per ottenere i B2B e permettere così di creare le condizioni per vendere i loro prodotti”

