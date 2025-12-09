Il molisano Gian Marco Iulietto vince la categoria “Innovative Leader” ai prestigiosi Law.com International Awards 2025

Gian Marco Iulietto ha vinto la categoria Innovative Leader ai Leadership, Influence & Inclusivity in Law Awards 2025 di Law.com International, diventando il primo italiano ad aggiudicarsi questo riconoscimento.

La categoria Innovative Leader premia le figure che hanno saputo generare un cambiamento significativo nella professione legale, ripensando il modo in cui si vivono equità, appartenenza e opportunità all’interno del settore. Il premio riconosce professionisti che vanno oltre la semplice definizione delle policy, progettando soluzioni coraggiose e human-centred, capaci di trasformare la cultura organizzativa, superare barriere sistemiche e dare spazio alle voci meno rappresentate.

La storia di Gian Marco Iulietto comincia in un luogo inaspettato: Matrice, un piccolo paese del Molise. A 32 anni ha già costruito una carriera che attraversa istituzioni pubbliche, aziende tecnologiche globali e progetti di innovazione giuridica internazionale. Il suo percorso inizia all’università, dove intravede per la prima volta il potenziale ancora inesplorato dell’unione tra diritto e tecnologia. Muove i primi passi presso Guida & Associates, uno dei primi contesti italiani a esplorare blockchain, fintech e le nuove frontiere digitali.

La sua attività professionale si espande rapidamente. Presso LX20 Law Firm a Milano, uno studio di nuova generazione specializzato in fintech, blockchain/DLT, DeFi, AI e operazioni finanziarie e societarie cross-border, si occupa di fintech internazionale, pagamenti digitali, blockchain e diritto delle tecnologie, supportando round di investimento e orientandosi tra complessi quadri normativi transnazionali. Ha contribuito a operazioni pionieristiche come la prima DAO riconosciuta in Italia e il primo minibond nativamente tokenizzato.

Nel settore pubblico, dal 2020 opera attraverso Cles S.r.l. come privacy specialist per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concentrandosi su tematiche privacy legate agli appalti pubblici e alla gestione dei servizi digitali.

Nel 2024 diventa uno dei più giovani General Counsel in Italia, assumendo la guida legale di Artisan DNA (Italian Artisan). Qui coordina governance, strategia societaria e operazioni internazionali per un’azienda fashion-tech in rapida crescita.

Collabora inoltre con studi legali di primario livello, arricchendo un approccio interdisciplinare che oggi caratterizza il suo lavoro sull’innovazione giuridica.

Parallelamente al ruolo corporate, Gian Marco è diventato una delle voci più attive nell’innovazione giuridica. In qualità di Brand Ambassador e Legal Tech Lead presso Samnium Innovation Hub, mette in connessione startup, accademia e istituzioni attraverso programmi basati sull’intelligenza artificiale. Insegna diritto delle nuove tecnologie ai praticanti avvocati, svolge l’incarico di DPO per diverse istituzioni ed è membro di realtà associative come il Lions Club di Campobasso e Confartigianato, contribuendo alla diffusione di una cultura digitale e responsabile nel tessuto economico e sociale del territorio. Opera inoltre nella governance pubblica come Vice Sindaco di Matrice, guidando iniziative di innovazione digitale e relazioni internazionali.

Gian Marco rappresenta una nuova generazione di leader legali: imprenditoriale, tecnologicamente competente, orientato al mondo e impegnato non solo a consigliare le organizzazioni, ma a contribuire alla loro trasformazione.

Riconosciuto a livello internazionale, ha vinto la categoria Innovative Leader ai Leadership, Influence & Inclusivity in Law Awards 2025 di Law.com International, diventando il primo italiano ad aggiudicarsi questo riconoscimento.