Dopo i successi alla Meridiana Cup, Gaia Verardi si prepara alle prossime importanti gare in ‘acqua’

Il nuoto d’eccellenza ha fatto tappa in Puglia il 21 e 22 febbraio 2026 per la Meridiana Cup, prestigioso Meeting Nazionale ospitato nella struttura all’avanguardia della Piscina Meridiana di Taranto. In un contesto altamente competitivo, nato come vetrina per i migliori talenti del panorama nazionale, ha brillato la stella di Gaia Verardi.

Una sfida senza barriere. Gareggiando con grinta e determinazione, Gaia ha affrontato la competizione confrontandosi con i nuotatori normodotati, dimostrando ancora una volta una competitività straordinaria. Impegnata in ben 5 gare totali, l’atleta ha saputo gestire la pressione di un evento che ha visto la partecipazione delle categorie Ragazzi e Assoluti (Juniores, Cadetti e Seniores).

I risultati ottenuti in vasca parlano di una crescita tecnica costante:50 Dorso: Gaia ha ulteriormente abbassato il proprio record di categoria, fermando il cronometro a un eccellente 37,67. Nei 50 Stile Libero una prestazione solida chiusa con il tempo di 33,74. Infine nei 100 Dorso ha completato la prova coprendo la distanza in 1’23,60.
Non c’è però tempo per riposare sugli allori. Il calendario di Gaia è fitto di impegni cruciali che la vedranno protagonista nelle prossime settimane: l’8 marzo 2026 al Campionato Regionale di Roseto, in Abruzzo, dove Gaia tornerà in acqua per dare battaglia in una nuova sfida; poi i Campionati Italiani Assoluti di Lignano Sabbiadoro, quando dal 12 al 15 marzo l’atleta affronterà l’appuntamento più atteso della stagione, misurandosi con l’élite del nuoto nazionale. Ed ancora. Il 22 marzo Campionati targati Molise che si terranno a vasto (CH).

La determinazione mostrata a Taranto è il miglior biglietto da visita per questi imminenti impegni. La Meridiana Cup si è confermata non solo una competizione, ma una vera celebrazione dello sport e del talento, valori che Gaia Verardi incarna alla perfezione.

