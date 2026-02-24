Cultura

“Casa Molise a Sanremo”, al Festival anche uno spazio della ventesima regione d’Italia

Lo spazio allestito nel cuore della città dei fiori e a pochi metri dal teatro Ariston. Promozione del territorio, iniziative ed eventi fino a sabato

Parte la settimana più mediatica dell’anno ed è subito febbre da Sanremo. Quest’anno nella città dei fiori per la prima volta c’è anche il Molise con uno suo spazio di promozione. Si chiama “Casa Molise a Sanremo”, è stato inaugurato questa mattina e resterà aperto fino a sabato.

LA LOCATION – Casa Molise si trova in piazza Bresca, proprio alle spalle del teatro Ariston e nel luogo che è il cuore della città quanto a presenze durante il festival. Qui ci sono i ristoranti e i locali più frequentati. Nella stessa piazza, dove passano ogni giorno migliaia di persone, cenano ogni sera i protagonisti del festival: cantanti, giornalisti, addetti ai lavori.

I PROMOTORI – Il progetto (idea promossa e realizzata dall’associazione Amici del Morrutto e da Ps Live Group) ha come protagonisti, oltre a decine di prodotti tipici della regione, 6 Comuni in particolare che hanno deciso di sposare l’iniziativa, sono Campobasso, Isernia, Termoli, Larino, Agnone e Riccia. Con loro i main sponsor Dimensione e Levigas.

L’ESPOSIZIONE – Tra curiosità e tradizioni sono molti gli oggetti esposti all’interno. Innanzi tutto la campana realizzata dalla Fonderia Marinelli di Agnone dedicata al festival e al suo direttore e conduttore Carlo Conti, campana che in questi giorni è esposta a Casa Molise ma che, alla fine del festival, sarà donata allo stesso Carlo Conti. E poi ancora: i volti di due simboli della storia del festival, Raffaella Carrà e Mike Bongiorno, realizzati in grano e provenienti dal Museo di Comunità della Festa del grano di Jelsi, le riproduzioni dei fossili dal Museo del Paoleolitico di Isernia, un piccolo torchio della Festa dell’Uva di Riccia, i fiori di cartapesta di Larino, una Ndoccia e i prodotti in rame di Agnone e anche un gioiello realizzato a Campobasso e ispirato alla ‘Rotonda sul mare’ di Fred Bongusto.

IL PROGRAMMA – Tra gli eventi che si terranno a Casa Molise, domani l’omaggio a Tony Dallara. La città di Campobasso consegnerà un riconoscimento alla memoria all’artista recentemente scomparso e che era nato proprio nel capoluogo. Sarà presente per l’occasione la moglie di Dallara, Patrizia Orioli. Giovedì pomeriggio invece sarà presentato il libro Moliseide e venerdì Depsure, Ivan Stray e Giovanni Paura presenteranno il brano “Notti di provincia”. Sabato pomeriggio invece un evento di chiusura, “Voglio ritornare a Campobasso”, dedicato a Fred Bongusto.

REGALATI IL MOLISE – In occasione della presenza al festival torna anche ‘Regalati il Molise’ in una versione allargata rispetto alla prima che si è tenuta negli anni passati a San Giovanni in Galdo. AI visitatori fino a sabato saranno regalati 100 weekend per la prossima estate in 25 diversi Comuni della regione.

NOTE DI TINTILIA – All’interno di Casa Molise è possibile scoprire i prodotti tipici della regione. Ogni sera alle 18 con “Note di Tintilia” una degustazione di vini abbinata a formaggi, salumi, dolci e molto altro. Inoltre grazie alla collaborazione con lo storico ristorante sanremese da Nicò, che si trova proprio davanti a Casa Molise, in questi giorni i prodotti molisani saranno inseriti nei menù del locale (qui, solo nelle tre ultime sere, hanno cenato da Carlo Conti ad Achille Lauro, da Luca Barbarossa a Tony Pytoni).

