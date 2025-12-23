CB e dintorniCultura

La ‘Ndocciata della Tradizione chiude il mese del fuoco di Agnone

Agnone si prepara a chiudere il mese del fuoco con la ‘Ndocciata della Tradizione, il grande appuntamento della Vigilia di Natale. Alle ore 18, il fiume di fuoco degli ‘ndocciatori tornerà a illuminare il corso principale della città, in una versione più intima e tradizionale.

Prima dello spettacolo delle fiamme, però, spazio alla rappresentazione della Natività, realizzata dalle “4 C del Cenacolo Culturale Francescano”. Il presepe vivente giunge quest’anno alla 65esima edizione e si conferma il più longevo del Molise. Come di consueto, la direzione artistica è curata dall’ambasciatore di Agnone nel mondo, Giuseppe De Martino.

Con i festeggiamenti del 24 dicembre, si chiude un’altra importante pagina per i fuochi agnonesi che quest’anno hanno fatto registrare un incremento delle presenze, sia per quanto riguarda la Festa dei Fuochi Rituali e sia per la Grande ‘Ndocciata.

Grandi numeri anche per la campagna promozionale sui social che registra il record assoluto: oltre 250 mila visualizzazioni per i video pubblicati dai canali ufficiali.

Siamo davvero soddisfatti di questi risultati – ha commentato il sindaco, Daniele Saia – Le nostre tradizioni continuano ad appassionare turisti da ogni parte del mondo e le manifestazioni continuano a crescere, segno che bisogna continuare a lavorare lungo questa strada”.

