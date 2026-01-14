CB e dintorni

Corso sul Building Information Modeling dell’Ance per le pubbliche amministrazioni

14 Gennaio 2026
Il Presidente Corrado Di Niro

Un corso di formazione gratuito sul BIM (Building Information Modeling) per le Pubbliche Amministrazioni, che si svolgerà in tre date diverse, il 25 febbraio, il 10 e 11 marzo prossimi, quello reso noto dall’ANCE Molise, sempre al fianco delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni della Regione, con una comunicazione inoltrata ieri pomeriggio a tutte le stazioni appaltanti del territorio.

Il corso, della durata di quattro ore, si terrà on line ed è proposto da DIHCUBE, il Polo per l’innovazione del settore delle costruzioni coordinato dall’ANCE.

“L’esigenza di approfondire il tema è di cruciale importanza per il nostro settore – spiega il Presidente Corrado Di Niro –  e l’iniziativa ha registrato già più di 600 ore di formazione a tecnici, imprenditori e amministrazioni pubbliche a livello nazionale. Il sistema ANCE vuole continuare questa attività di supporto, per cui contiamo in una massiccia adesione nell’interesse degli Enti pubblici e delle Imprese”.

CBlive

