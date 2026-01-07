CB e dintorni

Nevica nel Molise centrale: l’8 gennaio 2026 scuole chiuse a Campobasso e in diversi altri centri

Photo of Redazione Redazione7 Gennaio 2026

Come era nelle previsioni annunciate già da alcuni giorni, nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 gennaio 2026 è tornata la neve in Molise.

A Campobasso l’annuncio attraverso i canali social del Comune con la chiusura delle scuole disposta dal sindaco Marialuisa Forte per il rischio ghiaccio.

Attività didattiche sospese anche a Torella del Sannio, Sant’Elia a Pianisi, Cercemaggiore, Petrella Tifernina e ancora Casacalenda, Matrice e Oratino e Bojano, Montecilfone.

A Guglionesi chiuso soltanto il plesso A dell’Istituto Omnicomprensivo, Scuola dell’infanzia e primaria per la rottura dell’impianto di riscaldamento.

ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Photo of Redazione Redazione7 Gennaio 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Il cordoglio di Mirabello e Cercemaggiore per la perdita dell’architetto Gabriella Stanziani

3 Gennaio 2026

In Molise al via sabato 3 gennaio 2026 i saldi invernali

2 Gennaio 2026

A Ripalimosani inaugurato il Palazzetto dello Sport

29 Dicembre 2025

Ferrazzano, riapre al traffico la SP104: il sindaco Sforza ringrazia la Provincia di Campobasso

28 Dicembre 2025

La ‘Ndocciata della Tradizione chiude il mese del fuoco di Agnone

23 Dicembre 2025

Termoli, nel pomeriggio di Capodanno 2026 il passaggio della Fiamma Olimpica

20 Dicembre 2025

Natale all’uncinetto, a Mirabello 600 palline addobbano il centro cittadino

8 Dicembre 2025

A Termoli la festa di San Basso, patrono della città di Termoli e della Diocesi

3 Dicembre 2025

Il modello Castel del Giudice attraversa l’Italia

25 Novembre 2025

Rapporto 2025 di Cittadinanzattiva sui rifiuti: in Molise la spesa resta stabile a 254 euro. Cresce la raccolta differenziata

24 Novembre 2025

A Termoli le celebrazioni della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri

22 Novembre 2025

Confcommercio: negozi sfitti in Italia, l’allarme riguarda anche il Molise

17 Novembre 2025

Piccoli Borghi d’Italia: Castel del Giudice nell’inserto La Guida di Repubblica

14 Novembre 2025

Torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: un gesto di solidarietà che unisce l’Italia

13 Novembre 2025

Castel del Giudice nella Guida di Repubblica “Piccoli Borghi d’Italia”

10 Novembre 2025

A Castel del Giudice Study Trip con studenti da tutto il mondo

7 Novembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa