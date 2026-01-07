CB e dintorni
Nevica nel Molise centrale: l’8 gennaio 2026 scuole chiuse a Campobasso e in diversi altri centri
Come era nelle previsioni annunciate già da alcuni giorni, nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 gennaio 2026 è tornata la neve in Molise.
A Campobasso l’annuncio attraverso i canali social del Comune con la chiusura delle scuole disposta dal sindaco Marialuisa Forte per il rischio ghiaccio.
Attività didattiche sospese anche a Torella del Sannio, Sant’Elia a Pianisi, Cercemaggiore, Petrella Tifernina e ancora Casacalenda, Matrice e Oratino e Bojano, Montecilfone.
A Guglionesi chiuso soltanto il plesso A dell’Istituto Omnicomprensivo, Scuola dell’infanzia e primaria per la rottura dell’impianto di riscaldamento.
ELENCO IN AGGIORNAMENTO