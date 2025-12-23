News dal Molise
Al Centrum Palace di Campobasso il pranzo di Natale
Il pranzo di Natale festeggialo al Centrum Palace Hotel&Resort****, che si trova in via Giambattista Vico 2 a Campobasso.
La tradizione del pranzo di Natale abbinata alla cucina di qualità.
“Il 25 dicembre vi invitiamo a vivere il pranzo di Natale in modo autentico, dove l’atmosfera è quella di una grande famiglia riunita con il piacere della tavola che non richiede alcun pensiero. Pensiamo a tutto noi, con cura, calore e un servizio che ti fa sentire a casa. Il tuo Natale con noi, come in famiglia”.