Tennis, classifiche 2025: in Molise trionfano i fratelli Papa

Emanuele e Federica leader delle rispettive graduatorie

Emanuele Papa

L’effetto Sinner e l’onda dell’entusiasmo per la quarta Coppa Davis vinta dagli azzurri, hanno prodotto vivacità anche nella piccola area tennistica molisana che per il 2026 avrà ben oltre cento tennisti in attività.

Le nuove classifiche appena diramate dal Settore Tecnico della Federtennis, hanno sancito che nella stagione agonistica che inizierà tra meno di un mese, il Molise non avrà semi-professionisti di serie B (ovvero di seconda categoria) ma diversi in terza che corrisponde alla serie C nazionale e tanti in quarta serie.

Emanuele Papa, che ha deciso da qualche tempo di ritesserarsi col Tennis Club Boianodue, dopo aver indossato per diverse annate la casacca del Tennis Club 2002 di Benevento, sarà classificato 3-1.

E’ lui, dunque, il tennista molisano con classifica più alta in assoluto. Alle sue spalle Alessandro Aufiero (A.T. Campobasso) che malgrado la retrocessione a 3-2 (era 3-1 l’anno scorso) continuerà anche nella prossima estate a tentare qualche avventura in campo internazionale. Assegnata la classifica 3-2 anche agli altri tennisti dell’A.T. Campobasso, Vittorio Berzo e Fernando Borrelli, al giovanissimo termolese Costantino Asiatico e al boianese  Luigi Di Biase. Nessun molisano, come detto, inserito nelle liste dei giocatori di seconda categoria ma tanti negli altri sottogruppi di terza: Edoardo Della Valle, Matteo Gentile, Pasquale Cerio, Niccolò Virgilio rappresentano le fresche novità nei vari sottogruppi della serie C nazionale.

Si tratta di under 14 di belle speranze su cui i tecnici regionali stanno puntando da tempo. Sei tennisti chiudono la lista dei classificati in serie C: Francesco Amore, Elio Di Lallo, entrambi over 40 e tesserati col circolo rossoblù della Villa comunale di Campobasso, Giovanni Catolino e Pierluigi Lagioia (tesserati col circolo Tennis di Fontanavecchia) oltre a Francesco Scavo e Marco Folchi under 18 rispettivamente di Bojano e Campobasso. Fermento in quarta serie che corrisponde alla serie D nazionale: in questi bassi strati del tennis nazionale la Federtennis ha inserito Alberto Mastrangelo (A.T. Termoli), Giuseppe Boccardi (Tennis San Martino in Pensilis) e Giulio Pettograsso (T.C. Boianodue) ma tantissimi altri riempiranno questa ultima lista di atleti.

Nel comparto femminile, incoronazione a reginetta del tennis molisano 2026 per Federica Papa che come il fratello ha lasciato i circoli campani per ritesserarsi con il Tennis club Boianodue laddove ha mosso i primi passi una quindicina di anni orsono. La tennista boianese sarà 2-7 per il prossimo anno. Dietro di lei – con classifica 3-3 – la termolese Giulia Vetta ed altre venti giocatrici classificate tra la serie C e la serie D nazionale. Mai negli ultimi anni, il tennis in rosa molisano aveva fatto registrare questi numeri.

