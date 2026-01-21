News dal Molise

Gaia Verardi brilla al 3° Meeting “Città di Lanciano” con un record personale

Si è svolto sabato 17 gennaio 2026, all’impianto del Lanciano Sport Center, il 3° Meeting FIN Città di Lanciano, un evento che ha saputo coniugare l’alto livello agonistico con il valore profondo dell’integrazione sportiva. La manifestazione, promossa dalla FINP Abruzzo, ha visto la partecipazione di circa 400 atleti in una cornice di grande entusiasmo.

A rappresentare con orgoglio il Molise è stata l’atleta Gaia Verardi, che ha offerto una prestazione magistrale. Gaia ha gareggiato in batterie “miste”, confrontandosi direttamente con gli atleti normodotati della FIN, un segnale potente di come lo sport possa abbattere ogni barriera.

I risultati tecnici parlano di una crescita costante e di un talento cristallino! Nei 200 Stile Libero Gaia ha fermato il cronometro a 2’45”52, siglando il suo nuovo primato personale e conquistando il primo posto nella sua batteria. I 50 Dorso: chiusi con l’ottimo tempo di 40.12. I 100 Rana: una prova solida terminata in 1”37.

Una Manifestazione di Eccellenza
L’evento ha goduto di una gestione tecnica impeccabile, con il cronometraggio automatico a piastre curato dalla Federazione Italiana Cronometristi. A sottolineare l’importanza dell’appuntamento, era presente per la Federazione Ilario Battaglia, delegato FINP dell’Emilia Romagna, a testimonianza della sinergia tra le varie delegazioni regionali.

L’organizzazione, coordinata dal Comitato Organizzatore Locale e dai referenti FINP Abruzzo, la Dott.ssa Elvia Rega e Tiziana Ialacci, ha confermato Lanciano come un centro nevralgico per il nuoto paralimpico del Centro Italia.

“Gaia ha dimostrato ancora una volta che il duro lavoro paga, migliorando sensibilmente i suoi tempi in un contesto affollato e competitivo”, le parole della delegata FINP Molise, Antonella Ruccolo.

“Quello della nostra atleta – ha aggiunto il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella non è solo un traguardo cronometrico straordinario, ma la conferma del valore del movimento paralimpico molisano. Vedere i nostri ragazzi eccellere in contesti così competitivi e integrati ci rende orgogliosi e ci sprona a continuare il lavoro intrapreso per rendere lo sport accessibile a tutti”.

