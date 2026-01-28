News dal Molise
Ance Molise scrive agli enti appaltanti per rammentare la finestra temporale di febbraio sul caro materiali
L’ANCE Molise ha inviato questa mattina una nota PEC a firma del Presidente Corrado Di Niro a tutte le stazioni appaltanti della Regione, per rammentare che dal 1° febbraio al 28 febbraio, sarà aperta la seconda finestra temporale per presentare le istanze di accesso al Fondo nazionale previsto dal decreto aiuti 2022, allo scopo di fronteggiare il caro materiali sostenuto dalle imprese esecutrici di opere pubbliche.
Nella nota, l’Associazione rammenta che secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture dell’8 maggio 2025, la finestra temporale di febbraio 2026 riguarderà le lavorazioni dal 1° giugno al 31 dicembre 2025 relative ad appalti rientranti nelle tutele del decreto aiuti.