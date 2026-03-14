PoliticaSport

Trophy Tour, ad Agnone l’esposizione della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup vinte dalle nazionali maschili e femminili di tennis

Al Palazzetto dello Sport presenti le massime autorità politiche e sportive nazionali e locali

Photo of Redazione Redazione14 Marzo 2026

Da sinistra: il governatore Francesco Roberti, la deputata Elisabetta Lancellotta, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, l'Amministratore Delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, il sindaco di Agnone Daniele Saia e il manager Rocco Sabelli
Si è svolta nella mattina di venerdì 13 marzo 2026, al palazzetto dello sport di viale Europa, la tappa di Agnone del Trophy Tour, l’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che porta nelle città italiane i più prestigiosi trofei del tennis mondiale.

All’evento ha preso parte il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che ha voluto testimoniare la vicinanza dell’istituzione regionale alle iniziative sportive e alla promozione del territorio attraverso lo sport.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Agnone, guidata dalla presidente Rossana Capone e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Saia, ha rappresentato un momento di grande partecipazione per sportivi, appassionati e cittadini, che hanno avuto l’opportunità di ammirare da vicino due simboli iconici del tennis mondiale: la Davis Cup e la Billie Jean King Cup.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Roberti ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di crescita sociale e di valorizzazione dei territori, ricordando anche l’impegno concreto della Regione Molise nel sostenere, oltre agli eventi, le infrastrutture sportive.

«La Regione – ha evidenziato Robertiha attualmente in corso un bando da 15 milioni di euro destinato all’impiantistica sportiva pubblica. Si tratta di un investimento significativo che punta a migliorare e potenziare le strutture sportive dei nostri comuni, offrendo maggiori opportunità ai giovani, alle associazioni e a tutto il movimento sportivo».

Alla giornata ha preso parte anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, confermando il valore nazionale dell’iniziativa e l’attenzione della federazione verso i territori.

La tappa di Agnone del Trophy Tour ha rappresentato un momento di festa e di promozione dei valori dello sport, capace di coinvolgere la comunità locale e di avvicinare cittadini e giovani a una disciplina che continua a regalare grandi soddisfazioni all’Italia sulla scena internazionale.

Photo of Redazione Redazione14 Marzo 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Bocce, a Vinchiaturo Antonio e Luca Iacobucci dell’AVIS Campobasso vincono il 3° Trofeo Paolo Pistilli

13 Marzo 2026

Sanità territoriale, riaprono farmacia ospedaliera e centro dialisi al Vietri. Roberti: “Restituiti servizi a comunità”

12 Marzo 2026

Regione Molise, avviso pubblico per il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici

12 Marzo 2026

Gino Stracqualursi si racconta: il giovane portiere del Campobasso tra talento, passione e resilienza

11 Marzo 2026

A Palazzo Chigi la cabina di regia del Piano Mattei per l’Africa. Il governatore Roberti presente in rappresentanza della Conferenza delle Regioni

11 Marzo 2026

“Millennium”, Regione Molise e AAST per la valorizzazione del ruolo dei Normanni in Molise

10 Marzo 2026

Non si ferma l’offensiva contro i diritti delle donne: il PD Molise presenta una mozione per salvare le Consigliere di Parità

7 Marzo 2026

Bocce, quattro anni di presidenza regionale di Giuseppe Formato: numeri e attività in crescita con oltre mille tesserati e 150 manifestazioni organizzate

6 Marzo 2026

Comunali a Bojano, Perrella rompe il silenzio: “La città ha bisogno di una direzione politica univoca. Basta commistioni tra destra e sinistra”

6 Marzo 2026

Pallacanestro serie A1, Magnolia sconfitta a Cinisello Balsamo contro il Geas: la sua avversaria nei Playoff sarà Roseto

5 Marzo 2026

Campobasso, il Sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon alla direzione regionale della Lega

5 Marzo 2026

Pallacanestro serie A1, la Magnolia a Cinisello Balsamo per il match di chiusura della regular season contro il Geas

3 Marzo 2026

In Molise un Numero Unico per le Emergenze: dal 3 marzo in funzione il NUE 112

3 Marzo 2026

La Regione formalizza la costituzione della Film Commission Molise

3 Marzo 2026

Ex Roxy, Gravina (M5S): “Progetto da 35 milioni senza chiarezza né analisi”

2 Marzo 2026

Pallacanestro serie A1, La Molisana Magnolia Campobasso vince col Battipaglia e chiude il campionato al terzo posto

1 Marzo 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa