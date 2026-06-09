Dalla Regione Molise 11,5 milioni di euro per gli stadi di Campobasso, Termoli, Bojano, Isernia e Venafro

La Giunta regionale del Molise ha approvato una delibera di indirizzo che destina complessivamente 11,5 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del PSC Molise alla realizzazione della “Linea Stadi”, un programma di interventi finalizzato alla riqualificazione degli stadi di Campobasso, Termoli, Bojano e Venafro e per il rifacimento della pista di atletica leggera dello stadio di Isernia.

Il provvedimento nasce dalle richieste avanzate dai rispettivi Comuni e dalle interlocuzioni avviate nei mesi scorsi con le amministrazioni locali e il mondo sportivo molisano, che hanno evidenziato la necessità di interventi urgenti per adeguare le strutture agli standard moderni di sicurezza e funzionalità.

Le risorse saranno destinate in via indicativa secondo la seguente ripartizione:

Stadio ‘Antonio Molinari’ di Campobasso: fino a 6 milioni di euro;

Stadio ‘Gino Cannarsa’ di Termoli (CB): fino a 2,5 milioni di euro;

Stadio ‘Adriano Colalillo’ di Bojano (CB): fino a 1 milione di euro.

Stadio ‘Mario Lancellotta’ di Isernia (pista di atletica leggera): fino a 1 milione di euro;

Stadio ‘Marchese del Prete’ di Venafro (IS): fino a 1 milione di euro.

L’intervento si inserisce nella più ampia strategia regionale di potenziamento dell’impiantistica sportiva pubblica e sarà complementare alle misure già previste nell’ambito dell’Accordo per la Coesione sottoscritto tra Governo e Regione Molise.

“Con questo provvedimento – dichiara il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti – diamo una risposta concreta alle esigenze manifestate dai territori e dal mondo dello sport. Gli stadi rappresentano non soltanto luoghi dedicati alla pratica sportiva e alle competizioni agonistiche, ma veri e propri punti di aggregazione sociale, culturale e comunitaria. Investire nella loro riqualificazione significa investire nella qualità della vita dei cittadini, nella crescita dei nostri giovani e nelle opportunità di sviluppo del territorio”.

«L’obiettivo della Regione – prosegue Roberti – è quello di trasformare questi impianti in strutture moderne, sicure e polifunzionali, capaci di ospitare eventi sportivi, culturali e ricreativi, generando ricadute positive anche sul turismo e sull’economia locale. Si tratta di un primo importante passo all’interno di una programmazione più ampia che, compatibilmente con le risorse disponibili, consentirà di intervenire progressivamente anche su altri impianti sportivi del Molise”.

“Tra l’altro, questa misura – continua il Presidente della Regione Molise – si affianca all’avviso, destinato ai Comuni e alle Province, Linea di azione “Impiantistica sportiva pubblica”, avente valore finanziario complessivo di euro 15.000.000,00, inserita nell’Ambito tematico “Riqualificazione Urbana” della Linea di intervento “Sport” dell’Accordo per la Coesione, i cui termini per la presentazione dei progetti sono stati prorogati al prossimo 30 giugno”.

La delibera stabilisce inoltre che i Comuni beneficiari dovranno garantire una quota di cofinanziamento non inferiore al 20% del costo complessivo degli interventi e assicurare nel tempo la corretta manutenzione e gestione delle strutture finanziate.

Nei prossimi giorni il Servizio regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici procederà all’acquisizione della documentazione tecnica necessaria dai Comuni interessati, mentre il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione avvierà le procedure di riprogrammazione delle economie FSC destinate al finanziamento della misura.