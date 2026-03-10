Miseria e Nobiltà approda a Gambatesa
Domenico Pio Abiuso
Continuano gli appuntamenti gli appuntamenti con il teatro a Gambatesa.
Dopo gli spettacoli delle scorse settimane “Sci benedette a sti badante” della compagine Teatria…mo di San Martino in Pensilis e “Che emozione” degli Sbandonati del liceo Galanti di Campobasso, venerdì 20 marzo alle 18.30 all’auditorium “M^ Donato Di Maria” andrà in scena l’opera in due atti di Eduardo Scarpetta con adattamenti di Nicolangelo Licursi “Miseria e Nobiltà” del gruppo di Santa Croce di Magliano “ Scemè Sembe Nuje”.
Il componimento parla di due famiglie sempre in crisi che abitano in uno squallido appartamento.
La grande occasione sembra arrivare quando alla loro porta bussa il Marchesino Filippo che propone loro di interpretare per un giorno i suoi nobili familiari. All’inizio sembra filare tutto liscio fino a quando qualcuno scopre l’inganno. Il resto lo scopriremo insieme!
Un grande elogio và all’associazione di volontariato Rut e Noemi e all’Amministrazione comunale che si stanno impegnando per promuovere e far appassionare le persone al movimento teatrale, anche in una prospettiva turistica che può far da volano, insieme alla cultura ed alle bellezze architettoniche, per le aree interne.
L’ingresso all’evento ha il costo di 8 euro.