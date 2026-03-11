News dal Molise

Rincari ingiustificati, l’allarme dell’Ance Molise

Photo of Redazione Redazione11 Marzo 2026
Il Presidente Corrado Di Niro

Rincari ingiustificati sui materiali da costruzione, non solo sui derivati petrolchimici come il bitume, ma anche su altri come l’acciaio e su tutti i materiali che devono essere trasportati.

E’ il grido d’allarme dell’ANCE Molise che denuncia i pesanti effetti degli aumenti sulle materie prime  su tutta la filiera dell’edilizia in un momento cruciale per portare a termini i lavori del PNRR nei tempi previsti.

Secondo l’Associazione degli edili occorrono interventi urgenti e straordinari non soltanto sui carburanti e bollette ma su tutti i materiali non soggetti alle accise, per arginare gli effetti speculativi che le tensioni geopolitiche stanno creando sui prezzi.

Senza un intervento urgente, le imprese saranno costrette a sopportare da sole gli effetti della guerra con pesanti conseguenze sulla tenuta del sistema.

Esprimiamo profonda preoccupazione per ciò che sta accadendo – dichiara il Presidente Corrado Di Niro – appena una settimana fa avevamo inviato una nota alle stazioni appaltanti per fare il punto sulla normativa del caro materiali, ma ora ci troviamo difronte a impennate dei prezzi che se continueranno non possono essere più fronteggiate con le attuali misure normative. Occorre uno strumento per sterilizzare l’aumento del gettito fiscale derivante dall’incremento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione che risentono in modo diretto o indiretto della crisi in atto”.

