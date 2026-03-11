Borgo antico e centro cittadino di Termoli, attivazione del sistema dei varchi elettronici nelle ZTL

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che è stato avviato il nuovo sistema di controllo elettronico degli accessi alle Zone a Traffico Limitato del Borgo Antico e del centro cittadino.

Il sistema è costituito da varchi elettronici dotati di telecamere per la lettura automatica delle targhe dei veicoli in ingresso nelle aree interessate. I dispositivi installati sono stati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dalla normativa nazionale in materia di controllo elettronico degli accessi alle ZTL.

Il progetto prevede l’installazione di due varchi di accesso, uno relativo al Borgo Antico e uno relativo alla ZTL del centro cittadino, per un totale di quattro telecamere che consentono il controllo dei veicoli in ingresso nelle aree interessate.

L’obiettivo dell’intervento è quello di migliorare la gestione della mobilità nelle zone centrali della città, garantire maggiore sicurezza nella circolazione e favorire una migliore fruizione degli spazi urbani, con particolare attenzione alla tutela del Borgo Antico e delle aree di maggiore attrattività turistica.

Il sistema entrerà in funzione con un periodo iniziale di pre-esercizio dal 10 marzo al 19 aprile 2026, durante il quale i varchi saranno operativi ma non verranno emesse sanzioni. Questa fase consentirà ai cittadini di familiarizzare con il nuovo sistema e permetterà agli uffici di verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature.

A partire dal 20 aprile 2026 il sistema entrerà in pieno esercizio con l’attivazione del regime sanzionatorio previsto dal Codice della Strada per gli accessi non autorizzati. Contestualmente all’attivazione dei varchi è stato attivato anche il nuovo sistema digitale per la gestione dei permessi di accesso alle ZTL.

Sul sito istituzionale del Comune di Termoli è disponibile un banner informativo dedicato al nuovo sistema, attraverso il quale è possibile accedere alla pagina introduttiva contenente tutte le informazioni utili e al link per la presentazione delle domande di autorizzazione.

La richiesta dei permessi avviene attraverso una piattaforma digitale accessibile tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, attraverso la quale l’utente potrà selezionare la propria categoria di appartenenza, allegare la documentazione richiesta e trasmettere la domanda al Comando di Polizia Locale per l’istruttoria.

Una volta rilasciata l’autorizzazione, la targa del veicolo viene inserita automaticamente nella banca dati del sistema, consentendo il riconoscimento del veicolo al momento del passaggio ai varchi.

Il nuovo regolamento disciplina in modo dettagliato le modalità di accesso alle ZTL e prevede ventuno diverse categorie di autorizzazione, proprio per garantire una gestione equilibrata degli accessi e tenere conto delle diverse esigenze legate alla presenza di residenti, attività economiche, servizi pubblici e altre situazioni specifiche.

Il Comune di Termoli ha inoltre aderito alla piattaforma nazionale CUDE – Contrassegno Unificato Disabili Europeo, che consente ai veicoli associati ai contrassegni per persone con disabilità registrati nella piattaforma di essere riconosciuti automaticamente dal sistema dei varchi.

L’Amministrazione invita pertanto i titolari di contrassegno disabili non ancora registrati nella piattaforma CUDE a rivolgersi al Comando di Polizia Locale per l’inserimento del contrassegno nel sistema.

Per facilitare l’avvio del nuovo sistema è stato inoltre previsto un servizio di assistenza ai cittadini. Gli uffici del Comando di Polizia Locale saranno a disposizione per fornire supporto nella registrazione e nella compilazione delle domande di autorizzazione, con particolare attenzione alle persone che dovessero avere difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali.

L’attivazione dei varchi elettronici rappresenta un passo importante nel percorso di innovazione e modernizzazione della gestione della mobilità urbana, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela delle aree centrali della città, migliorare la sicurezza della circolazione e favorire una fruizione più ordinata e sostenibile degli spazi urbani.

L’Amministrazione comunale e il Comando di Polizia Locale restano a disposizione della cittadinanza per ogni ulteriore informazione o chiarimento.