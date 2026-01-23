News dal Molise

Scuola “Colozza”: proseguono gli Open Day per le iscrizioni del prossimo anno

Dopo il successo e la grande partecipazione registrati durante i primi appuntamenti di gennaio, l’Istituto Comprensivo “Colozza” di Campobasso si prepara a riaprire le proprie porte per le giornate degli incontri informativi dedicati alle famiglie. Il ciclo di Open Day prosegue a pieno ritmo per permettere ai genitori di conoscere più da vicino la realtà scolastica, visitare la struttura e approfondire nel dettaglio l’offerta formativa prevista per il prossimo anno scolastico 2026-2027.

L’istituto invita l’intera comunità a partecipare ai prossimi appuntamenti in programma, suddivisi per i vari ordini di studio:

Scuola Secondaria di Primo Grado: l’appuntamento per scoprire l’offerta dedicata ai ragazzi è fissato per il 24 gennaio dalle ore 16:30 alle 19:30.

Scuola Primaria: la scuola torna ad accogliere le famiglie il 28 gennaio dalle ore 16:30 alle 19:00.

Scuola dell’Infanzia: resta ancora disponibile la mattinata del 1º febbraio dalle ore 9:30 alle 13:00.

Si tratta di un’occasione preziosa per incontrare personalmente i docenti che accompagneranno le studentesse e gli studenti nel loro percorso di crescita e per toccare con mano l’ambiente educativo stimolante che la “Colozza” offre ai suoi iscritti.

 

