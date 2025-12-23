News dal Molise
L’ACEM ANCE Molise in visita istituzionale dal governatore Francesco Roberti
Visita istituzionale, a Palazzo Vitale, a Campobasso dove una delegazione dell’ANCE Molise formata dal Presidente Corrado Di Niro, Vice Presidente Gianni Paolo Calabrese e Direttore Gino Di Renzo ha incontrato il Presidente della Giunta Regionale del Molise Francesco Roberti.
L’incontro, nel corso del quale è avvenuto lo scambio di auguri per le imminenti festività natalizie e di fine anno, si è rivelato anche occasione propizia e proficua per discutere e avere aggiornamenti sulle tematiche più importanti riguardanti il settore edile in regione, nell’interesse delle imprese rappresentate.