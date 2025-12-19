Il Rettore dell’Unimol, Giuseppe Peter Vanoli, eletto nella Giunta della Conferenza dei Rettori

L’Università degli Studi del Molise è sempre più al centro del sistema universitario nazionale. Il Rettore, prof. Giuseppe Peter Vanoli, è eletto componente della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) nel corso dell’Assemblea straordinaria che si è svolta oggi per il rinnovo di cinque membri dell’organo esecutivo.

Il Rettore Vanoli ha ottenuto un risultato di particolare rilievo, risultando secondo più votato tra i candidati, espressione di sintesi e convergenza nella comunità accademica nazionale.

Candidandosi, ha sottolineato l’importanza di promuovere e salvaguardare l’Università come bene comune, evidenziando il ruolo strategico della CRUI.

“La CRUI – ha dichiarato Vanoli– rappresenta uno spazio fondamentale nel quale armonizzare e valorizzare le diversità del sistema universitario italiano, trasformandole in punti di forza orientati a obiettivi di sviluppo condiviso.

La Presidente della CRUI, Laura Ramaciotti, ha ricordato come il sistema universitario sia chiamato ad affrontare nuove sfide, importanti transizioni e un intenso processo di riforma, ribadendo il ruolo propositivo e consultivo della Conferenza. È esattamente questo – ha concluso il Rettore UniMol – l’impegno e l’indirizzo strategico che sono certo, insieme con gli altri colleghi e colleghe, porteremo avanti. Solo attraverso il contributo e la collaborazione corale è possibile rafforzare il ruolo delle Università come motore di crescita culturale, sociale ed economica del Paese”.

L’elezione del Rettore Vanoli nella Giunta della CRUI costituisce un riconoscimento significativo per l’Università del Molise, che vede rafforzata la propria presenza nei processi decisionali e di indirizzo strategico del sistema universitario nazionale.