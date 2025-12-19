CRUI, il Presidente Francesco Roberti: “Congratulazioni a Vanoli, riconoscimento per l’Unimol e per tutto il Molise”

News dal Molise

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, esprime le proprie vive congratulazioni al Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Giuseppe Peter Vanoli, eletto nuovo membro della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

“L’elezione del professor Vanoli – dichiara il Presidente Francesco Robertirappresenta un risultato di grande prestigio personale, ma soprattutto un importante riconoscimento per l’Università del Molise e per l’intero territorio regionale, che vede rafforzata la propria presenza all’interno di un organismo strategico per il sistema universitario nazionale”.

“In una fase di profonde trasformazioni per il mondo dell’università – prosegue Robertila presenza del Rettore Vanoli nella Giunta CRUI consentirà al Molise di portare il proprio contributo di idee, competenze e visione, valorizzando il ruolo dell’Ateneo e il suo legame col territorio”.

Il Presidente della Regione rivolge “i migliori auguri di buon lavoro al Rettore Vanoli, certo che saprà svolgere questo incarico con autorevolezza, equilibrio e attenzione alle esigenze del Mezzogiorno, contribuendo allo sviluppo dell’Unimol e alla crescita culturale, sociale ed economica del Molise”.

