Il motocross vede un nuovo campione: è il molisano Pasquale Di Maria

Un finale di stagione da ricordare per Pasquale Di Maria, classe 1998, originario di Riccia (CB), che si è aggiudicato il primo posto nel Campionato Centro Italia MOTORNEXT, nella categoria Esordienti.

La gara disputata sul crossodromo di Ripi (FR), ha visto Di Maria aggiudicarsi matematicamente il titolo di campione già in gara 1, grazie al vantaggio di punti in classifica, ma Di Maria non ha lasciato niente al caso e in gara 2, dopo una grande bagarre tra i primi tre piloti, ha concluso la finale in P2.

Questa vittoria ha segnato un importante traguardo per il giovane pilota, che ha saputo superare le avversità di un grave infortunio che lo ha costretto a rimanere fermo per sette lunghi mesi, ma la passione per il motociclismo e il sostegno incondizionato della sua famiglia e dei suoi amici hanno dato a Pasquale la forza necessaria per ritornare in pista e combattere per la vittoria.

Al termine della gara che lo ha visto Campione, emozionato e felice, Di Maria ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo percorso: “Ringrazio in primis i miei genitori, i miei amici che mi hanno seguito in ogni gara e un ringraziamento doveroso va a tutti i miei sponsor”, ha dichiarato. Le sue parole esprimono non solo gratitudine, ma anche la consapevolezza che il successo è anche frutto di un lavoro di squadra, dove ogni supporto è fondamentale.

La comunità di Riccia può essere solo orgogliosa del suo giovane talento e dei suoi risultati.

Con un nuovo campionato all’orizzonte, Pasquale Di Maria si prepara a vivere nuove avventure e a dimostrare, ancora una volta, che la tenacia e la passione possono superare qualsiasi ostacolo.