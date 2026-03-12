Politica

Regione Molise, avviso pubblico per il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici

La Regione Molise rende noto che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione di interventi di impiantistica sportiva pubblica nell’ambito dell’Accordo per la Coesione 2021– 2027 (FSC 2021–2027). L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare, ammodernare e riqualificare gli impianti sportivi regionali, garantendo sicurezza, sostenibilità ambientale ed energetica, accessibilità e piena fruibilità delle strutture, in linea con il principio DNSH (Do No Significant Harm).

La dotazione finanziaria complessiva destinata all’intervento ammonta a € 15.000.000,00, suddivisa nelle seguenti linee di intervento:
• Proposta A – Realizzazione di nuovi impianti sportivi: dotazione € 2.000.000, cofinanziamento minimo 50%.

• Proposta B – Ampliamento di impianti esistenti: dotazione € 4.000.000, cofinanziamento dal 10% al 40%.

• Proposta C – Ammodernamento, adeguamento e riqualificazione di impianti esistenti: dotazione € 9.000.000, cofinanziamento dal 10% al 25%, con obbligo di indice di vulnerabilità sismica post operam > 0,6 per interventi strutturali.

Possono presentare domanda i Comuni e le Province della Regione Molise, con il limite di una sola candidatura per Ente.

I principali criteri di valutazione dei progetti riguardano:
• Livello di progettazione validato
• Qualità tecnica e innovazione
• Sostenibilità ambientale ed energetica
• Strategicità rispetto al fabbisogno territoriale
• Fruibilità e accessibilità
• Sicurezza sismica e certificazione antincendio, ove prevista
• Polivalenza dell’impianto
• Assenza di analoghi finanziamenti negli ultimi 10 anni

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURM n. 5 del 05.02.2026.

L’avviso integrale, la modulistica e lo schema di Disciplinare di concessione sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise al seguente link: https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21985

