CONI Molise, due eventi tra Isernia e Campobasso per celebrare lo sport regionale e i suoi valori

(Foto Maurizio Silla e Mauro Pietrangelo) –Due giornate dense di significato, partecipazione e contenuti hanno scandito, il 15 e 16 dicembre, il calendario istituzionale del CONI Molise, con le Delegazioni Provinciali di Campobasso e Isernia, che ha fatto tappa prima a Isernia e poi a Campobasso per celebrare lo sport e i suoi protagonisti, alla presenza delle massime autorità istituzionali civili e militari, dei rappresentanti del mondo sportivo, scolastico e dell’informazione.

Un doppio evento che, pur svolgendosi in sedi e contesti diversi, ha condiviso titolo, spirito e visione, unendo idealmente l’intero territorio regionale nel segno dei valori olimpici, della tradizione sportiva e dell’impegno quotidiano di dirigenti, tecnici, atleti e società.

Il primo appuntamento si è svolto lunedì 15 dicembre, nell’Aula Magna dell’I.T.I.S. “Fermi-Mattei” di Isernia, organizzato dal Consigliere nazionale CONI e Delegato provinciale di Isernia, Elisabetta Lancellotta. Una cerimonia partecipata e sentita, che ha visto la consegna delle Benemerenze Sportive del CONI, dei Premi Speciali e delle Stelle di Natale agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti e alle società distintisi nel corso dell’anno, insieme ai premi del CIP – Comitato Italiano Paralimpico Molise.

Ospite d’eccezione dell’evento pentro è stata la campionessa di canottaggio Elisa Mondelli, atleta di caratura internazionale, la cui testimonianza ha rappresentato un momento di forte impatto simbolico, soprattutto per i giovani presenti. La sua esperienza sportiva, fatta di sacrificio, determinazione e ambizione, ha incarnato in maniera autentica il messaggio olimpico che ha accompagnato l’intera manifestazione.

«Il richiamo dei Cinque Cerchi – ha dichiarato Elisabetta Lancellotta nel bilancio finale – rappresenta da sempre la missione del CONI: un simbolo universale di unione e dialogo tra popoli, che oggi risuona con particolare forza nel nostro Paese con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questa straordinaria occasione internazionale è fonte di ispirazione per gli atleti molisani e, soprattutto, per i giovani che coltivano un sogno nel cuore, pronti a trasformare passione e impegno in risultati concreti. La fiaccola olimpica, che sta attraversando l’Italia e illuminando ogni città lungo il suo percorso, diventa così anche un faro per tanti atleti locali, le cui storie che abbiamo voluto celebrare ci raccontano di quanto lo sport sia uno straordinario strumento educativo e sociale. A Isernia abbiamo voluto mettere al centro le persone e i percorsi di chi ogni giorno contribuisce a far crescere il movimento sportivo. La presenza di Elisa Mondelli ha dato un valore aggiunto importante, offrendo ai giovani un esempio concreto di come talento e sacrificio possano trasformarsi in risultati di alto livello. Anche il Molise, così come tutto il nostro Paese, ha energie straordinarie e il nostro compito è valorizzarle e accompagnarle».

Il secondo evento si è tenuto martedì 16 dicembre nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Igino Petrone” di Campobasso, organizzato dal Delegato CONI di Campobasso, Giuseppe Formato, con un taglio tematico dedicato al mondo dell’informazione sportiva. Il focus centrale è stato affidato a Mauro Carafa, giornalista RAI, che ha guidato una riflessione approfondita su come è cambiato il racconto dello sport negli ultimi quarant’anni, tra evoluzione dei linguaggi, dei mezzi di comunicazione e del rapporto con il pubblico.

Anche a Campobasso sono state consegnate le Benemerenze Sportive del CONI e del CIP, i Premi Speciali e le Stelle di Natale ai dirigenti, tecnici, atleti, società sportive e ai protagonisti del movimento sportivo regionale e paralimpico molisano, in un clima di partecipazione e condivisione che ha coinvolto istituzioni, addetti ai lavori e studenti. In tale occasione è stato, inoltre, consegnato il Premio alla Carriera CONI Molise, istituito dal Consiglio Regionale Coni e dalla Giunta, destinato a riconoscere l’impegno e il contributo di una personalità che si sia distinta nel tempo per la promozione e la valorizzazione dello sport in Molise.

La prima edizione del Premio alla Carriera CONI Molise è stata attribuita al Prof. Guido Cavaliere, Presidente del CONI Molise per 24 anni, dal 1996 al 2021, figura storica ed emblematica dello sport molisano, per il suo rilevante operato nel mondo dello sport e nel CONI.

«Abbiamo voluto dedicare la cerimonia di Campobasso al tema dell’informazione sportiva in questo periodo di grande importanza per il CONI con le imminenti Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 – ha spiegato Giuseppe Formato – perché raccontare lo sport significa contribuire alla sua crescita culturale. Il confronto con un professionista come Mauro Carafa ha permesso di riflettere su come il modo di fare informazione sia cambiato nel tempo, mantenendo però intatti i valori fondanti dello sport. Il bilancio di queste due giornate è estremamente positivo: abbiamo dimostrato che il Molise sportivo è unito, coeso e capace di parlare con una sola voce. Stiamo portando avanti un lavoro di squadra, che sta dando i suoi frutti e che contiamo sia il quid pluris del quadriennio olimpico».

A tracciare il filo conduttore del doppio appuntamento è stato il Presidente del CONI Molise, Benito Suliani, che ha evidenziato quanto si importante il contatto con il territorio e come gli eventi di Isernia e Campobasso siano il giusto riconoscimento per il lavoro svolto durante l’anno.

«Queste due giornate rappresentano un momento di sintesi e di orgoglio per tutto il movimento sportivo regionale – ha sottolineato Suliani –. Abbiamo celebrato il merito, l’impegno e la passione, nelle due province, in un periodo storico che riporta l’Italia al centro della scena olimpica in vista di Milano Cortina 2026. Il CONI Molise continua a lavorare per rafforzare la rete tra istituzioni, università, scuole, e società sportive, perché è solo attraverso la collaborazione che possiamo costruire un futuro solido per lo sport molisano, olimpico e paralimpico».

I due eventi di Isernia e Campobasso hanno così restituito l’immagine di un Molise sportivo vitale, inclusivo e profondamente radicato nei valori dell’Olimpismo, capace di riconoscere i propri protagonisti e, allo stesso tempo, di guardare con fiducia alle sfide future.

INSIGNITI ISERNIA / 15 DICEMBRE 2025

Benemerenze Sportive: Stelle al Merito Sportivo – Anno di riferimento 2023

A. S.D. CronoIsernia – Stella al Merito di Bronzo

Oreste D’Andrea – Stella al Merito di Bronzo

– Stella al Merito di Bronzo Maurizio Rivellino – Stella al Merito di Bronzo

– Stella al Merito di Bronzo Felice Di Cesare – Stella al Merito d’Argento

– Stella al Merito d’Argento Francesco Paolo Piccirillo – Stella al Merito d’Oro

Premi Speciali

Andrea Capobianco – Pallacanestro

– Pallacanestro Claudia Di Tanna – Skiroll

– Skiroll Pierluigi Martinelli – Medico Sportivo

– Medico Sportivo Stefano Patriarca – Pallavolo

– Pallavolo Loris Palermo – Pallavolo

– Pallavolo Andrea Santangelo – Pallavolo

Le Stelle di Natale

Simone Notte – Atleta

– Atleta ASD Counterpunch Boxing Club – Società sportiva

– Società sportiva Eleonora Peluso – Atleta

– Atleta Antonio Buondonno – Dirigente

– Dirigente Giorgia Di Pasquale – Atleta

– Atleta A.S.D. Frosolonese – Società sportiva

– Società sportiva Paolo Vacca – Dirigente

– Dirigente Aurora Morsella – Atleta

– Atleta Valerio Luca – Atleta

– Atleta Matteo Di Pasquale – Atleta

– Atleta Ilaria Lombardozzi – Atleta

– Atleta Livia Schocchera – Atleta

– Atleta Marco De Bottis – Atleta

– Atleta A.S.D. Asam – Società sportiva

– Società sportiva Gianfranco Iaconelli – Atleta

– Atleta Giuseppe Maurizio – Atleta

– Atleta Carmine Iacovella – Tecnico

– Tecnico Francesca Izzi – Atleta

– Atleta Gloria Armenti – Atleta

– Atleta Marco Mancini – Tecnico

– Tecnico Franco Scarnecchia – Tecnico

– Tecnico Paolo Piccirilli – Atleta

– Atleta Dorina Rispoli – Atleta

– Atleta Carlo Tatti – Tecnico

– Tecnico Davide Caroselli – Atleta

– Atleta A.S.D Iapca Iapca Filignano – Società sportiva

– Società sportiva Basket Venafro – Società sportiva

– Società sportiva New Fortitudo Isernia – Società sportiva

– Società sportiva Franco Chiacchiari – Dirigente

– Dirigente Stefano Patriarca – Atleta

– Atleta Alessio Di Iorio – Dirigente

– Dirigente Carla D’Annesse – Atleta

– Atleta Carmine Di Nucci – Atleta

– Atleta Claudia Di Tanna – Atleta

– Atleta Pierino Di Tella – Dirigente

– Dirigente Vittoria Spognardi – Atleta

– Atleta Benedetta Pilla – Atleta

– Atleta Antonio Martella – Dirigente

– Dirigente Walter Testa – Dirigente

– Dirigente A.S.D S.P.S. Ravindolese – Società sportiva

– Società sportiva Gustavo Pirone – Atleta

INSIGNITI CAMPOBASSO / 16 DICEMBRE 2025

Benemerenze Sportive: Stelle al Merito Sportivo – Anno di riferimento 2023

Marco Sanginario – Palma di Bronzo

– Palma di Bronzo Donato Carnevale – Stella di Bronzo

– Stella di Bronzo Filippo Mancini – Stella di Bronzo

– Stella di Bronzo Marco Santone – Stella di Bronzo

– Stella di Bronzo Gino Luciano Vanga – Stella di Bronzo

– Stella di Bronzo Raffaele Rampino – Palma di Bronzo

– Palma di Bronzo Antonio Scinocca – Medaglia di Bronzo al Valore Atletico

– Medaglia di Bronzo al Valore Atletico Ilaria Chisena – Medaglia di Bronzo al Valore Atletico

Onorificenza CIP

Gianluca Tramontano – Stella di Bronzo

Premio alla Carriera

Professor Guido Cavaliere

Premi Speciali

S.S.D. Magnolia Campobasso

Matteo Gentile

Gianni Colagiovanni

Termoli Pallavolo

Antonella Ciaramella

Luca Suliani

Premi Speciali per i Campionati Italiani organizzati in Molise

Finali Scudetto Under 19 Basket femminile – Cestistica Campobasso / Magnolia

Cestistica Campobasso / Magnolia Finali Scudetto Under 19 Volley maschile – FIPAV Molise

FIPAV Molise Final Four Scudetto Serie A maschile, femminile e juniores bocce / Campionati Italiani Juniores bocce – FIB Molise

Le Stelle di Natale