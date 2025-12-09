Pallacanestro, in EuroCup per la Magnolia Campobasso impegno in Lituania a Vilnius

Il ‘la’ ai playoff – la seconda partecipazione consecutiva per i #fioridacciaio – di EuroCup. Per La Molisana Magnolia Campobasso torna l’emozione dell’atmosfera da dentro o fuori dei sedicesimi che, rispetto alla passata stagione, vede le rossoblù stavolta – grazie alla leadership del raggruppamento A di prima fase – col vantaggio del ritorno della serie (previsto tra una settimana) nello scenario amico dell’Arena.

Di fronte a sé, le rossoblù in una trasferta logisticamente non semplice come quella baltica in Lituania troveranno il quintetto del Kibirkštis Vilnius (altra formazione che, al pari dello Žabiny Brno affrontato nella poule, ha iniziato la sua stagione europea con le qualificazioni di Eurolega). Dalla loro, domenica a Battipaglia, le magnolie hanno certificato il matematico posizionamento nella terza casella del seeding al giro di boa nel torneo di A1 femminile: risultato, tra l’altro, che si riverbererà anche nell’incasellamento delle sfide dei quarti alla Final Eight di Coppa Italia in programma dal 3 al 6 gennaio a Tortona.

MOOD CONTINENTALE Di fatto, però, le campobassane pienamente abituate al cammino senza soluzione di continuità, che sta contraddistinguendo questa stagione, sono già pronte a proiettarsi sul contesto continentale.

«Siamo ben felici di giocare questo tipo di gare – argomenta alla vigilia il coach dei #fioridacciaio Mimmo Sabatelli – ed affrontarla con il ritorno in casa è il segnale che si è fatto bene nel girone di prima fase. Affrontiamo una squadra di notevole valore e grande sostanza fisica, ma è forte anche la consapevolezza di potercela giocare con l’intento di provare a limitare al massimo gli eventuali errori».

LAMPI DI EUROBASKET L’incrocio tra rossoblù e baltiche vedrà anche una sfida particolare tra le due nazionali azzurre del roster campobassano – la capitana Stefania Trimboli e l’ala-pivot Sara Madera – e le due omologhe lituane: l’esterna Kamile Nacickaite Van Der Horst e la pivot Giedre Labuckiene, affrontatesi lo scorso 21 giugno, al PalaDozza di Bologna, per l’ultimo match della poule B di prima fase con exploit dell’Italbasket rosa affidata al coach venafrano Andrea Capobianco per 65-51, sinonimo di primato nel raggruppamento proprio davanti alle baltiche.

«Al di là di questo tipo di situazioni – precisa Sabatelli – si affrontano due gruppi compositi per tutt’altro genere di partita che porterà senz’altro con sé anche questo tipo di ricordi, ma sarà principalmente tutt’altro tipo di contesto e di riferimento».

STRETTA ATTUALITÀ Con le lungodegenti Grande, Meldere e Pastrello ancora out ma all’opera per provare a rientrare, nella previsione più ottimistica, a cavallo tra l’anno solare che sta per terminare e quello in arrivo, il gruppo ha lavorato nel day after il match di Battipaglia con un menu di carattere individuale ed una sessione specifica di fisioterapia. La vigilia poi sarà suddivisa tra una seduta mattutina all’Arena e poi il viaggio verso Vilnius dove, al mattino del giorno di gara ci sarà la consueta seduta di acclimatamento con l’impianto di gioco (nel caso specifico l’Active Arena).

VERSANTE OPPOSTO Sul versante lituano, laddove in avvio di stagione era presente anche un’ex rossoblù come la lunga Laura Želnytė (vista in Molise in A2 nello scenario di Vazzieri), il passaggio alla seconda fase dell’EuroCup ha portato ad un innesto sul mercato: quello dell’ala-pivot statunitense, ma di passaporto britannico, di 190 centimetri Kirsty Brown impegnata nella prima fase della competizione, tra l’altro ironia della sorte da avversaria delle baltiche nel medesimo raggruppamento F, con le kosovare del Peja.

Il suo arrivo va ad allungare ulteriormente un reparto di interne particolarmente fisico (dai 187 centimetri dell’ala-pivot serba Andjelina Radic ai 196 della totem indigena Daugile Use) in un roster che può contare anche su due statunitensi di comprovata esperienza come l’esterna Japreece Dean e l’interna Zaay Green. Il tutto, peraltro, intorno ad una base ‘domestica’ lituana fatta di giocatrici d’esperienza combinate a giovani interessanti con «Nacickaite che è capace di fare un po’ di tutto sul parquet e, forte delle sue caratteristiche di tiratrice, di riuscire a dar vita a sequenze di canestri in grado di far esaltare il gruppo e creare la giusta inerzia».

Dalla loro, inoltre, le lituane – eccezion fatta per le due gare con le tedesche del Keltern vincitrici del girone e per il match in esterna a Bourges nella fase di qualificazione in Eurolega con le transalpine però sconfitte a Vilnius – hanno centrato il successo (e ampiamente) nelle altre quattro gare di poule.

«Siamo ancora in una fase di ‘emergenza’ a livello di opzioni – spiega Sabatelli – soprattutto sotto canestro, ma dovremo compattarci ulteriormente e provare ad ostacolare il loro gioco interno e la fisicità che esprimono. Dovremo cercare di far emergere la nostra filosofia cestistica, fatta di difesa forte e transizione».

TEMPO PRESENTE Senza meno, poi, le campobassane avranno davanti a sé un’unica priorità, quella dell’incrocio con il Vilnius con il sunday night contro il Geas Sesto San Giovanni che chiuderà il girone di andata dell’A1, che sarà al centro dei pensieri solo da giovedì.

«Come sempre, il focus è necessariamente sull’attualità, anche perché le prospettive devono essere, appunto, considerate solo più in là».

PODIO TRICOLORE Ulteriore tema di attualità è quello del terzo posto al giro di boa centrato. «Senz’altro è un aspetto che ci fa piacere, perché è motivo di ulteriore soddisfazione, anche se vorremo chiudere al meglio la pratica domenica – chiosa Sabatelli – ma ora la priorità è legata a questa sfida di EuroCup».

DIRETTA YOUTBUE Con palla a due alle ore 19 locali (le 18 in Italia per via del fuso orario) di mercoledì 10 dicembre, il match delle magnolie a Vilnius aprirà la sequenza del programma nelle sfide di andata dei sedicesimi e, al pari di tutte le altre gare della seconda competizione continentale, andrà in onda sulla piattaforma YouTube della Fiba con link diretto alla seguente url https://youtu.be/vIBeWH3zmMg.