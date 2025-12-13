Politica

Trasporti, riunione tra Consulta utenti, Regione e Trenitalia

Implementazione e nuovi collegamenti nel periodo delle Festività, con la previsione di corse aggiuntive da Campobasso, Isernia e Cassino, e conferme importanti sul ripristino della tratta ferroviaria, da Bojano verso Roma e Napoli, a partire dal 19 gennaio 2026, vero e proprio spartiacque di una mini rivoluzione sui trasporti regionali. Questi alcuni dei temi emersi questa mattina, 12 dicembre, dalla seconda riunione della Consulta regionale del Consumo e dell’Utenza sul Trasporto pubblico locale, istituita a marzo 2025 e riunitasi una prima volta a fine luglio.

Hanno partecipato diverse associazioni a tutela dei consumatori, rappresentanti dell’Università del Molise, l’Anci Molise e per la Regione il Presidente Francesco Roberti, il sottosegretario ai Trasporti Vincenzo Niro e la dirigente del servizio Dina Verrecchia.

Presente anche, per Trenitalia, il Direttore Regionale Campania e Molise Luca Zuccalà, che ha fornito un quadro sull’avanzamento dei lavori che porteranno il Molise al ripristino di servizi molto attesi. La Regione ha infatti acquistato dieci nuovi treni elettrici monopiano di ultima generazione, più performanti, confortevoli e sostenibili.
Saranno inoltre rimodulate alcune corse per andare incontro a particolari esigenze dei passeggeri.

Il sottosegretario Vincenzo Niro ha poi annunciato che: “Stiamo lavorando, anche con le altre regioni, per intercettare l’Alta velocità sia su Cassino sia su Afragola” aggiungendo che saranno modificate in meglio le fasce orarie sulla tratta da e per Benevento”. Ha quindi concluso: “Con i nuovi treni saremo anche in grado di apportare migliorie per il sistema di sicurezza e vigilanza sul trasporto pubblico e lavoreremo per la definizione, su alcune tratte, di un sistema di bigliettazione integrata, nonché sulla diffusione del nuovo sistema di acquisto rapido TAP&TAP con la propria carta contactless e usufruire della migliore tariffa”.

La riduzione dei tempi di percorrenza è l’altro obiettivo della Regione Molise, condiviso con Trenitalia, mentre rispetto alla criticità sollevata dalle Associazioni di categoria con riferimento alla riapertura ancora lontana della Stazione ferroviaria di Campobasso, il sottosegretario ha sottolineato che farà il possibile, per quanto di sua competenza, per accelerare i tempi, affinché i disagi logistici attualmente in essere vengano ridotti e, con impegno e strategie possibili, eliminati.

La riunione è stata improntata a uno spirito di proficua condivisione con i presenti che hanno apprezzato la formula di scambio diretto di informazioni e puntuale concertazione, propria della Consulta neo costituita.

