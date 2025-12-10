Politica

Regione Molise, a Roma avviata la formazione dei 33 operatori per il Numero Unico di Emergenza Europeo 112

Sono state avviate nella giornata odierna le attività formative che coinvolgono 33 operatori e operatrici della Regione Molise, impegnati fino alla metà di marzo in un percorso strutturato di preparazione teorica e pratica finalizzato all’attivazione del Numero Unico di Emergenza Europeo 112 (NUE 112) sul territorio regionale.

La formazione si svolge attraverso moduli d’aula, sessioni di addestramento in area training presso la Centrale Unica di Risposta (CUR) Lazio, su postazioni dedicate, e periodi di affiancamento operativo insieme agli operatori tecnici della Regione Lazio, sia presso la sede di Roma sia nella sede di Isernia.
Le attività sono state aperte con i saluti istituzionali del Direttore regionale Massimo La Pietra, affiancato dai dirigenti e funzionari della struttura, alla presenza dei funzionari della Regione Molise che accompagnavano i discenti.

Il percorso formativo rientra nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto lo scorso 27 novembre tra Ministero dell’Interno e Regioni, che prevede il supporto della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 del Lazio alla Regione Molise per l’attivazione del proprio servizio NUE 112 secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR).

Il protocollo stabilisce che la CUR Lazio fornirà il servizio di backup e Disaster Recovery alla futura CUR Molise, in caso di eventuali malfunzionamenti, garantendo così la piena continuità del servizio di emergenza. L’avvio operativo della CUR Molise è previsto entro la fine del mese di febbraio 2026.

L’intesa si inserisce nel quadro delle collaborazioni istituzionali definite presso il Ministero dell’Interno e nella Commissione Consultiva prevista dal D. Lgs. 259/2003, che attribuisce allo stesso Ministero poteri di indirizzo e coordinamento per l’istituzione su tutto il territorio nazionale del Numero Unico di Emergenza Europeo 112, attraverso la realizzazione delle Centrali Uniche di Risposta in ambito regionale.

Grazie a questo percorso, la Regione Molise compie un passo decisivo verso il rafforzamento del sistema di emergenza e della sicurezza dei cittadini, consolidando la propria capacità di risposta rapida ed efficace su tutto il territorio.

