Calcio giovanile, a Ripalimosani il Benevento vince il Torneo dell’Immacolata. Chaminade seconda

Si è conclusa con grande partecipazione e un eccellente riscontro organizzativo la prima edizione del Torneo dell’Immacolata, organizzato dalla Chaminade Campobasso in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Molise, andato in scena il 7 e 8 dicembre presso il comunale “Marco Vitantonio” di Ripalimosani. Una due giorni dedicata al calcio giovanile Under 13, categoria Esordienti Misti con la formula 9 contro 9, che ha visto in campo entusiasmo, tecnica e soprattutto un grande spirito di amicizia tra le quattro società partecipanti: Chaminade Campobasso ASD, Polisportiva ACLI Campobasso, ASD Doppio Passo FC e Benevento Calcio.

La prima giornata – domenica 7 dicembre – si è aperta con la sfida inaugurale tra Chaminade e ACLI Campobasso, seguita dall’incontro tra Doppio Passo e Benevento. Nel pomeriggio ancora gare con Chaminade – Doppio Passo e ACLI – Benevento, che hanno definito la prima parte del girone.

Lunedì 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, si è giocata la terza e ultima giornata della fase preliminare: in campo Chaminade – Benevento e a seguire ACLI – Doppio Passo. Nel pomeriggio spazio alle finalissime.

Il Benevento Calcio ha conquistato il trofeo confermandosi squadra solida e organizzata, mentre la Chaminade ha chiuso con un ottimo secondo posto, seguita dalle ACLI Campobasso e dal Doppio Passo FC.

A completare il quadro della manifestazione, anche due riconoscimenti individuali: al miglior portiere, Lorenzo Di Cienzo delle ACLI Campobasso d Capocannoniere del torneo: Antonio Brillante del Benevento Calcio.

I ragazzi sono stati protagonisti di prestazioni di livello, capaci di distinguersi all’interno di due giornate ricche di contenuti sportivi.

La Chaminade Campobasso ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le società che hanno preso parte al 1° Torneo dell’Immacolata.

L’impegno dei giovani calciatori, la disponibilità degli allenatori e il sostegno delle famiglie hanno permesso di vivere una manifestazione speciale, nel pieno rispetto delle regole e con un autentico clima di festa.

Sportività, correttezza e collaborazione sono stati i valori che hanno contraddistinto ogni partita, trasformando il torneo in un’esperienza di crescita, condivisione e divertimento. Alle premiazioni e ai momenti conclusivi hanno preso parte: Domenico Scarnata, patron della Chaminade, Marco Giampaolo, sindaco di Ripalimosani, Massimiliano Marsella, responsabile del settore giovanile della Chaminade e tutti i tecnici e gli accompagnatori delle società partecipanti che hanno lodato l’organizzazione del torneo. Una presenza corale che ha sottolineato l’importanza del progetto e la volontà di proseguire su questa strada.

Il Torneo dell’Immacolata chiude così la sua prima edizione con un bilancio altamente positivo, ponendo le basi per un appuntamento destinato a crescere e consolidarsi negli anni.