News dal Molise

Calcio giovanile, a Ripalimosani il Benevento vince il Torneo dell’Immacolata. Chaminade seconda

Photo of Redazione Redazione10 Dicembre 2025

Si è conclusa con grande partecipazione e un eccellente riscontro organizzativo la prima edizione del Torneo dell’Immacolata, organizzato dalla Chaminade Campobasso in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Molise, andato in scena il 7 e 8 dicembre presso il comunale “Marco Vitantonio” di Ripalimosani. Una due giorni dedicata al calcio giovanile Under 13, categoria Esordienti Misti con la formula 9 contro 9, che ha visto in campo entusiasmo, tecnica e soprattutto un grande spirito di amicizia tra le quattro società partecipanti: Chaminade Campobasso ASD, Polisportiva ACLI Campobasso, ASD Doppio Passo FC e Benevento Calcio.

La prima giornata – domenica 7 dicembre – si è aperta con la sfida inaugurale tra Chaminade e ACLI Campobasso, seguita dall’incontro tra Doppio Passo e Benevento. Nel pomeriggio ancora gare con Chaminade – Doppio Passo e ACLI – Benevento, che hanno definito la prima parte del girone.

Lunedì 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, si è giocata la terza e ultima giornata della fase preliminare: in campo Chaminade – Benevento e a seguire  ACLI – Doppio Passo. Nel pomeriggio spazio alle finalissime.

Il Benevento Calcio ha conquistato il trofeo confermandosi squadra solida e organizzata, mentre la Chaminade ha chiuso con un ottimo secondo posto, seguita dalle ACLI Campobasso e dal Doppio Passo FC.

A completare il quadro della manifestazione, anche due riconoscimenti individuali: al miglior portiere,  Lorenzo Di Cienzo  delle ACLI Campobasso d Capocannoniere del torneo: Antonio Brillante del Benevento Calcio.
I ragazzi sono stati protagonisti di prestazioni di livello, capaci di distinguersi all’interno di due giornate ricche di contenuti sportivi.

La Chaminade Campobasso ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le società che hanno preso parte al 1° Torneo dell’Immacolata.
L’impegno dei giovani calciatori, la disponibilità degli allenatori e il sostegno delle famiglie hanno permesso di vivere una manifestazione speciale, nel pieno rispetto delle regole e con un autentico clima di festa.
Sportività, correttezza e collaborazione sono stati i valori che hanno contraddistinto ogni partita, trasformando il torneo in un’esperienza di crescita, condivisione e divertimento. Alle premiazioni e ai momenti conclusivi hanno preso parte: Domenico Scarnata, patron della Chaminade, Marco Giampaolo, sindaco di Ripalimosani, Massimiliano Marsella, responsabile del settore giovanile della Chaminade e tutti i tecnici e gli accompagnatori delle società partecipanti che hanno lodato l’organizzazione del torneo. Una presenza corale che ha sottolineato l’importanza del progetto e la volontà di proseguire su questa strada.
Il Torneo dell’Immacolata chiude così la sua prima edizione con un bilancio altamente positivo, ponendo le basi per un appuntamento destinato a crescere e consolidarsi negli anni.

Photo of Redazione Redazione10 Dicembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Il Comune di Riccia si prepara a celebrare la quarta Festa della Montagna

9 Dicembre 2025

“L’IA non è solo tecnologia, è responsabilità”: intervista ad Antonio Sinibaldi, relatore al Meeting Deleganoi 2025 di Roma

8 Dicembre 2025

SEA SpA, apertura straordinaria del Centro di Raccolta l’8 e il 26 dicembre

7 Dicembre 2025

Inaugurazione e benedizione per il Presepe di ciottoli

7 Dicembre 2025

La Provincia di Campobasso vende alla Regione Molise la sede dei Centri per l’Impiego. Puchetti: “Risorse destinate a viabilità ed edilizia scolastica”

5 Dicembre 2025

Bocce, primo Consiglio federale per il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, in qualità di Coordinatore dell’Area Centro FIB

5 Dicembre 2025
Palazzo Vitale, sede Regione Molise

PR Molise FESR FSE+ 2021/2027, si riunisce il Comitato di Sorveglianza Aula Magna Convitto nazionale Mario Pagano

3 Dicembre 2025

A Salcito inaugurato il viadotto della SP59

3 Dicembre 2025

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso cede al Lecce

1 Dicembre 2025

Benvenuta Celeste! Festa grande a Pietracatella per la nuova nata

29 Novembre 2025

La FIB Molise festeggia i 101 anni della signora Bianca De Cesare: un esempio di vita e comunità

29 Novembre 2025

Bocce, a Isernia va ai casertani Arcadio e D’Onofrio il 4° Trofeo Franco Velocci

27 Novembre 2025

Un viaggio nelle ombre dell’animo umano: a Pietracatella la presentazione de Il Principe di Danimarca di Giovanni Di Lembo

26 Novembre 2025

Pietracatella festeggia i 100 anni della signora Luigia Del Conte

25 Novembre 2025

Il governatore Francesco Roberti a EnoCliternia 2025: territorio, cantine e futuro al centro dell’iniziativa

23 Novembre 2025

Pietracatella illumina di blu il cuore del paese per la Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza

20 Novembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa