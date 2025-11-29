La FIB Molise festeggia i 101 anni della signora Bianca De Cesare: un esempio di vita e comunità

La FIB Molise rivolge i più affettuosi e sentiti auguri alla signora Bianca De Cesare di Frosolone, che oggi festeggia il traguardo straordinario dei 101 anni.

Nella bellissima foto insieme ai figli Pasquale (vice-presidente della FIB Molise e Presidente della Bocciofila Frosolonese) e Mariateresa Mangione, Bianca rappresenta un esempio luminoso di vita, forza e serenità: un patrimonio umano prezioso per tutta la comunità.

A lei e alla sua splendida famiglia, i nostri auguri più sinceri di salute, gioia e serenità.

Buon 101° compleanno Bianca, da parte di Giuseppe Formato, Mario Perrella, Riccardo Forte, Franco Colavecchia, Gregorio Valente, Antonio Di Tota, Giuseppe Bozza, Gennaro Presutti, Clemente Di Bartolomeo e Attilio Notte.