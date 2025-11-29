News dal Molise

La FIB Molise festeggia i 101 anni della signora Bianca De Cesare: un esempio di vita e comunità

Photo of Redazione Redazione29 Novembre 2025

La FIB Molise rivolge i più affettuosi e sentiti auguri alla signora Bianca De Cesare di Frosolone, che oggi festeggia il traguardo straordinario dei 101 anni.

Nella bellissima foto insieme ai figli Pasquale (vice-presidente della FIB Molise e Presidente della Bocciofila Frosolonese) e Mariateresa Mangione, Bianca rappresenta un esempio luminoso di vita, forza e serenità: un patrimonio umano prezioso per tutta la comunità.

A lei e alla sua splendida famiglia, i nostri auguri più sinceri di salute, gioia e serenità.
Buon 101° compleanno Bianca, da parte di Giuseppe Formato, Mario Perrella, Riccardo Forte, Franco Colavecchia, Gregorio Valente, Antonio Di Tota, Giuseppe Bozza, Gennaro Presutti, Clemente Di Bartolomeo e Attilio Notte.

Photo of Redazione Redazione29 Novembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Benvenuta Celeste! Festa grande a Pietracatella per la nuova nata

29 Novembre 2025

Bocce, a Isernia va ai casertani Arcadio e D’Onofrio il 4° Trofeo Franco Velocci

27 Novembre 2025

Un viaggio nelle ombre dell’animo umano: a Pietracatella la presentazione de Il Principe di Danimarca di Giovanni Di Lembo

26 Novembre 2025

Pietracatella festeggia i 100 anni della signora Luigia Del Conte

25 Novembre 2025

Il governatore Francesco Roberti a EnoCliternia 2025: territorio, cantine e futuro al centro dell’iniziativa

23 Novembre 2025

Pietracatella illumina di blu il cuore del paese per la Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza

20 Novembre 2025

Molise, due eventi per il 25 novembre: il valore civile della cultura e la testimonianza narrativa di Giovanni Mancinone

19 Novembre 2025

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, alla presentazione del nuovo Centro Federale FISI di Prato Gentile

18 Novembre 2025

A Isernia al via l’iniziativa OrientaMolì

18 Novembre 2025

Il Presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, in visita in Molise per incontri istituzionali e sviluppo dello sport paralimpico

18 Novembre 2025

‘I contratti pubblici: tra novità normative, applicazioni e aspetti problematici’: il convegno promosso dalla Provincia di Campobasso

18 Novembre 2025

Forulum, Lamberti trascina la squadra: “È il primo anno in Eccellenza, ma insieme raggiungeremo i nostri obiettivi”

18 Novembre 2025

‘La Scuola+Sportiva della Regione’, consegnati 16 premi alle scuole e ai giovani atleti

17 Novembre 2025

Musica elettronica, anche il Conservatorio Perosi alla finale del Premio nazionale delle Arti a Sassari

17 Novembre 2025

Campobasso consolida il sistema di raccolta differenziata: nuove ecostazioni, più servizi e maggiore decoro urbano

17 Novembre 2025

Lo sport che custodisce il creato

17 Novembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa