Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il messaggio del Presidente Francesco Roberti

“In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Regione Molise rinnova il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di abuso, discriminazione e sopruso che ancora oggi colpisce, troppo spesso in silenzio, migliaia di donne nel nostro Paese e nella nostra regione”. Ad affermarlo, in una nota, è il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

“La violenza di genere non è soltanto un fatto privato: è una ferita profonda per l’intera comunità, un fallimento sociale e culturale che ci chiama ognuno alle proprie responsabilità. Per questo motivo, come istituzione, ribadiamo la necessità di costruire percorsi concreti di prevenzione, tutela e sostegno – prosegue la nota – Occorre continuare a investire nei centri antiviolenza, nella formazione degli operatori, nella sensibilizzazione delle giovani generazioni e nel rafforzamento delle reti territoriali che assistono le vittime e i loro figli. Rivolgo un pensiero alle donne che hanno trovato il coraggio di denunciare e a quelle che, pur vivendo situazioni difficili, non hanno ancora la forza di farlo. A loro voglio dire che non sono sole: la Regione Molise è e sarà al loro fianco, con l’obiettivo di garantire protezione, ascolto e percorsi di rinascita. Questa giornata deve ricordarci che il cambiamento non avviene solo attraverso le norme, ma soprattutto attraverso la cultura del rispetto, della parità e della dignità. Ognuno di noi può e deve essere parte di questo cambiamento”.