News dal Molise

All’Unimol laurea in Informatica per Chiara Discenza

Photo of Redazione Redazione12 Dicembre 2025

Un brillante traguardo è stato raggiunto all’Università degli Studi del Molise (UniMol), presso la sede di Pesche del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, dalla neo-dottoressa Chiara Discenza. Ha conseguito la Laurea in Informatica, catturando l’attenzione della commissione per il suo approccio innovativo all’elaborazione delle immagini lunari.

La tesi, dal titolo “Uso delle Wavelet per il Denoising delle Immagini Lunari”, si colloca all’intersezione tra l’informatica avanzata e l’analisi dei dati astronomici, un campo di crescente rilevanza scientifica e tecnologica. La ricerca è stata condotta sotto la supervisione del relatore, il Chiarissimo Prof. Antonio Gioiosa.

Quando la Matematica Pulisce la Polvere Cosmica
In termini semplici, le immagini riprese dai telescopi o dalle sonde che mappano la superficie lunare sono spesso “inquinate” dal rumore: artefatti indesiderati che rendono difficile l’analisi precisa di crateri e formazioni geologiche.

Le Wavelet (letteralmente “ondine”) sono sofisticati strumenti matematici che permettono di scomporre un segnale complesso, come un’immagine, in diverse componenti di frequenza.

Bassa Frequenza: Rappresenta la struttura generale e i dettagli ampi dell’immagine (i crateri, le maree lunari).

Alta Frequenza: Contiene i dettagli minuti, ma anche gran parte del rumore digitale.

La dott.ssa Discenza, attraverso la sua ricerca, ha sviluppato e affinato algoritmi basati sulle Wavelet per isolare selettivamente ed eliminare il rumore presente nelle componenti ad alta frequenza, preservando al contempo la nitidezza e l’integrità dei dettagli geologici essenziali per la ricerca spaziale.

Il successo di questa tesi, discussa presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, sottolinea l’importanza di discipline come l’Informatica come disciplina fondamentale per l’analisi scientifica avanzata e la risoluzione di problemi complessi.

Alla neo-dottoressa Chiara Discenza e al suo relatore, il Prof. Antonio Gioiosa, vanno le più vive congratulazioni per il brillante risultato raggiunto.

Photo of Redazione Redazione12 Dicembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Casalciprano accende la magia del Natale: il 20 e 21 dicembre tornano i Mercatini nella suggestiva piazza del borgo

11 Dicembre 2025

Il 14 torna ‘Termoli in scena’ con una commedia dei Sipario Bisaccia

11 Dicembre 2025

Il motocross vede un nuovo campione: è il molisano Pasquale Di Maria

11 Dicembre 2025

Calcio giovanile, a Ripalimosani il Benevento vince il Torneo dell’Immacolata. Chaminade seconda

10 Dicembre 2025

Il Comune di Riccia si prepara a celebrare la quarta Festa della Montagna

9 Dicembre 2025

“L’IA non è solo tecnologia, è responsabilità”: intervista ad Antonio Sinibaldi, relatore al Meeting Deleganoi 2025 di Roma

8 Dicembre 2025

SEA SpA, apertura straordinaria del Centro di Raccolta l’8 e il 26 dicembre

7 Dicembre 2025

Inaugurazione e benedizione per il Presepe di ciottoli

7 Dicembre 2025

La Provincia di Campobasso vende alla Regione Molise la sede dei Centri per l’Impiego. Puchetti: “Risorse destinate a viabilità ed edilizia scolastica”

5 Dicembre 2025

Bocce, primo Consiglio federale per il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, in qualità di Coordinatore dell’Area Centro FIB

5 Dicembre 2025
Palazzo Vitale, sede Regione Molise

PR Molise FESR FSE+ 2021/2027, si riunisce il Comitato di Sorveglianza Aula Magna Convitto nazionale Mario Pagano

3 Dicembre 2025

A Salcito inaugurato il viadotto della SP59

3 Dicembre 2025

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso cede al Lecce

1 Dicembre 2025

Benvenuta Celeste! Festa grande a Pietracatella per la nuova nata

29 Novembre 2025

La FIB Molise festeggia i 101 anni della signora Bianca De Cesare: un esempio di vita e comunità

29 Novembre 2025

Bocce, a Isernia va ai casertani Arcadio e D’Onofrio il 4° Trofeo Franco Velocci

27 Novembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa