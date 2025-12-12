All’Unimol laurea in Informatica per Chiara Discenza

Un brillante traguardo è stato raggiunto all’Università degli Studi del Molise (UniMol), presso la sede di Pesche del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, dalla neo-dottoressa Chiara Discenza. Ha conseguito la Laurea in Informatica, catturando l’attenzione della commissione per il suo approccio innovativo all’elaborazione delle immagini lunari.

La tesi, dal titolo “Uso delle Wavelet per il Denoising delle Immagini Lunari”, si colloca all’intersezione tra l’informatica avanzata e l’analisi dei dati astronomici, un campo di crescente rilevanza scientifica e tecnologica. La ricerca è stata condotta sotto la supervisione del relatore, il Chiarissimo Prof. Antonio Gioiosa.

Quando la Matematica Pulisce la Polvere Cosmica

In termini semplici, le immagini riprese dai telescopi o dalle sonde che mappano la superficie lunare sono spesso “inquinate” dal rumore: artefatti indesiderati che rendono difficile l’analisi precisa di crateri e formazioni geologiche.

Le Wavelet (letteralmente “ondine”) sono sofisticati strumenti matematici che permettono di scomporre un segnale complesso, come un’immagine, in diverse componenti di frequenza.

Bassa Frequenza: Rappresenta la struttura generale e i dettagli ampi dell’immagine (i crateri, le maree lunari).

Alta Frequenza: Contiene i dettagli minuti, ma anche gran parte del rumore digitale.

La dott.ssa Discenza, attraverso la sua ricerca, ha sviluppato e affinato algoritmi basati sulle Wavelet per isolare selettivamente ed eliminare il rumore presente nelle componenti ad alta frequenza, preservando al contempo la nitidezza e l’integrità dei dettagli geologici essenziali per la ricerca spaziale.

Il successo di questa tesi, discussa presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, sottolinea l’importanza di discipline come l’Informatica come disciplina fondamentale per l’analisi scientifica avanzata e la risoluzione di problemi complessi.

Alla neo-dottoressa Chiara Discenza e al suo relatore, il Prof. Antonio Gioiosa, vanno le più vive congratulazioni per il brillante risultato raggiunto.