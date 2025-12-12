Le Stelle di Natale 2025, a Isernia il 15 dicembre e a Campobasso il 16 CONI Molise e Delegazioni Campobasso e Isernia consegnano le benemerenze e i premi annuali

Un doppio evento per celebrare lo sport e i suoi protagonisti: il 15 e 16 dicembre a Isernia e Campobasso.

Il primo incontro è fissato per lunedì 15 dicembre alle ore 17, presso l’Aula Magna dell’I.T.I.S. “Fermi-Mattei” di Isernia; il secondo si terrà martedì 16 dicembre alle ore 16, nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Igino Petrone” di Campobasso.

Due appuntamenti che, nel segno della tradizione, condividono titolo e spirito, unificando idealmente l’intero territorio regionale.

Durante le cerimonie saranno consegnate le Benemerenze Sportive del CONI, insieme alle premiazioni di dirigenti, tecnici, atleti e società sportive che si sono distinti nel corso dell’anno, nonché i riconoscimenti del CIP – Comitato Italiano Paralimpico del Molise.

“È un momento prezioso per riaffermare il valore dello sport, in un anno segnato dal ritorno della fiamma olimpica in Italia dopo vent’anni e dall’attesa crescente per Milano Cortina 2026. Anche in Molise il movimento sportivo dimostra vitalità e solidità: vogliamo celebrarne la forza, l’impegno e la passione che animano i nostri atleti, olimpici e paralimpici”, ha dichiarato il Presidente del CONI Molise, Benito Suliani.

“Il richiamo dei Cinque Cerchi accompagna da sempre la nostra missione sportiva: un simbolo universale che unisce popoli e culture e che quest’anno, più che mai, risuona con forza nel nostro Paese. L’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 rappresenta un onore straordinario per l’Italia e per tutto il mondo dello Sport, un’occasione che riafferma il ruolo del nostro movimento a livello internazionale e che richiama i valori più autentici dell’Olimpismo. Proprio in questo spirito, a Isernia avremo l’onore di accogliere Valentina Rodini, vincitrice dell’oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e protagonista, insieme a Federica Cesarini, di una prestazione storica nel canottaggio doppio pesi leggeri femminile, che per la prima volta ha portato l’Italia sul podio olimpico in questa disciplina. Un esempio simbolo per gli atleti molisani e, soprattutto, per i più giovani. La storia di chi ha vissuto l’esperienza olimpica si intreccia, infatti, con quella di tanti nostri atleti che custodiscono un sogno nel cuore e la determinazione necessaria per provare a realizzarlo. Ed è proprio attraverso l’esempio di Valentina che celebreremo i protagonisti dello sport della provincia: le loro storie, il loro impegno e il contributo fondamentale che offrono alla crescita del movimento sportivo, in Italia e in Molise”, ha commentato il Consigliere nazionale, Elisabetta Lancellotta, Delegato CONI di Isernia.

“Il nostro è un movimento coeso, che ogni giorno lavora per diffondere i valori dello sport attraverso le attività del CONI Molise e delle Delegazioni provinciali, nei palazzetti, nelle scuole e in tutti i luoghi in cui lo sport trova spazio. A Isernia come a Campobasso condividiamo lo stesso spirito e gli stessi obiettivi: promuovere una cultura sportiva comune, fondata su valori e ideali che uniscono l’intera comunità. Il leitmotiv della cerimonia di Campobasso sarà dedicato al mondo dell’informazione sportiva e al racconto di come è cambiato il modo di fare informazione sportiva negli ultimi quarant’anni”, ha dichiarato il Delegato CONI di Campobasso, Giuseppe Formato.

Un’occasione, dunque, da non perdere per celebrare lo sport molisano e le storie dei suoi protagonisti.

Gli appuntamenti: