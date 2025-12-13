News dal Molise

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise espugna Fasano: Itria battuto 6-3

Photo of Redazione Redazione13 Dicembre 2025

ITRIA-LABORVETRO CLN CUS MOLISE 3-6 (1-2 primo tempo)

Itria: Palazzo, Miuli, Baccaro, Bruno, Ricci, Ferri, Segovia, Borselli, Foppa, Semeraro, Fusco, D’Aversa. All. Bruno.

Laborvetro Cln Cus Molise: Carta, Oliveira, Ferrara, Di Nunzio, Di Stefano, Di Lisio, Joaozinho, Fetta, Palmegiani, Mantuano, Ferroni, Cannone. All. Sanginario (squalificato). In panchina De Lisio.

Arbitri: Faiella di Castellamare di Stabia e Zangara di Catanzaro. Crono: Pezzuto di Lecce.

Marcatori: Joaozinho, Palmegiani, Ricci pt; Ferroni, Di Nunzio (aut), Mantuano, Oliveira, Di Nunzio, Bruno st.

Note: ammoniti Semeraro, Ricci, Di Nunzio (dalla panchina).

La Laborvetro Cln Cus Molise fa suo lo scontro salvezza di Fasano contro l’Itria e scavalca i pugliesi in classifica generale. Per i rossoblù privi di De Nisco e Soto squalificati, con mister Sanginario in tribuna per lo stesso motivo (in panchina Nicola De Lisio a gestire il gruppo), una prova di sostanza e qualità con difesa attenta e ficcanti ripartenze che hanno fruttato tre punti dal peso specifico assai importante. In tribuna, nel palasport pugliese, un paio di scarpette rosse per dire no alla violenza sulle donne. Un gesto simbolico che tutte le componenti della Laborvetro Cln Cus Molise condividono.

La cronaca – Parte fortissimo la Laborvetro Cln Cus Molise che alla prima azione passa in vantaggio. Bastano trenta secondi a Joaozinho per andare via in contropiede e tramutare in oro il passaggio di Ferroni. La risposta dei locali è in una palla al centro di Bruno per Ricci, Oliveira chiude. Tocca poi a Segovia tentare il pallonetto, il portiere dei molisani non si fa sorprendere.

La Laborvetro Cln Cus Molise trova il raddoppio quando Oliveira rinvia, Palazzo esce su Di Stefano, sfera sui piedi di Palmegiani che gonfia la rete. Itria 0 Cln Cus Molise 2. Rossoblù ospiti ancora pericolosi con un destro di Joaozinho che si spegne al lato non di molto. Sull’altro fronte la conclusione di Foppa finisce larga rispetto alla porta del Cln Cus Molise. I pugliesi cercano di riaprire la contesa e dopo un tiro di Segovia controllato da Oliveira, riescono nell’intento. Bruno intercetta palla sulla ripartenza tentata da Mantuano, Ferri serve  Ricci abile a battere Oliveira. A 5” dalla fine del primo tempo Joaozinho riparte, Ricci lo stende. Zangara gli mostra il rosso giudicando chiara occasione da gol quella dei molisani salvo poi cambiare colore del cartellino dopo un consulto con il collega Faiella. Ricci viene ammonito e resta in campo. Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-2.

Nella ripresa parte forte la formazione di casa: Segovia, assist per D’Aversa, Oliveira compie un miracolo ed evita la capitolazione. Il numero due rossoblù si ripete poco dopo su Segovia. I pugliesi attaccano a testa bassa e Oliveira deve volare per mandare in angolo il mancino di Foppa. L’Itria rischia grosso quando Segovia perde palla e permette a Palmegiani di ripartire, la conclusione del numero 13 finisce al lato. L’ex Benevento è protagonista anche poco più tardi ma vede la sua conclusione salvata sulla linea da Foppa. Bruno riparte e cerca Semeraro sul secondo palo, Joaozinho interviene e manda il cuoio sul palo. I molisani sono letali in contropiede. Palmegiani intercetta la palla proveniente da calcio d’angolo e riparte servendo Ferroni che non sbaglia. Itria 1 Cln Cus Molise 3. A Fasano le emozioni proseguono e l’Itria si rifà sotto. Ricci conclude verso la porta di Oliveira e Di Nunzio è autore della sfortunata deviazione che vale il 2-3. Incassata la rete il team d’Ateneo rialza immediatamente la testa con Mantuano che saggia i riflessi di Palazzo. L’estremo difensore dei pugliesi è costretto a capitolare quando proprio il numero 14, ben servito da Ferroni, mette di piatto palla all’angolino. A questo punto l’Itria si gioca la carta del portiere di movimento (Foppa) e gli ospiti trovano il pokerissimo. Il portiere Oliveira blocca un tiro di Segovia e calcia dalla sua porta con il cuoio che si spegne in fondo al sacco. Itria 2 Laborvetro Cln Cus Molise 5. Dopo una conclusione sul palo di Joaozinho, a mettere il punto esclamativo sulla serata dei rossoblù ci pensa Davide Di Nunzio che intercetta un’imbucata di Foppa e manda la palla in rete con la porta sguarnita. Il gol di Bruno nel finale fissa il punteggio sul 3-6.

La Laborvetro Cln Cus Molise festeggia una vittoria importante e si proietta nel migliore dei modi ad un’altra sfida salvezza, quella di sabato prossimo contro il Mascalucia.

Photo of Redazione Redazione13 Dicembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Nel cuore di Sesto Campano Alto nasce la ‘Piazzetta degli Innamorati’

13 Dicembre 2025

All’Unimol laurea in Informatica per Chiara Discenza

12 Dicembre 2025

Casalciprano accende la magia del Natale: il 20 e 21 dicembre tornano i Mercatini nella suggestiva piazza del borgo

11 Dicembre 2025

Il 14 torna ‘Termoli in scena’ con una commedia dei Sipario Bisaccia

11 Dicembre 2025

Il motocross vede un nuovo campione: è il molisano Pasquale Di Maria

11 Dicembre 2025

Calcio giovanile, a Ripalimosani il Benevento vince il Torneo dell’Immacolata. Chaminade seconda

10 Dicembre 2025

Il Comune di Riccia si prepara a celebrare la quarta Festa della Montagna

9 Dicembre 2025

“L’IA non è solo tecnologia, è responsabilità”: intervista ad Antonio Sinibaldi, relatore al Meeting Deleganoi 2025 di Roma

8 Dicembre 2025

SEA SpA, apertura straordinaria del Centro di Raccolta l’8 e il 26 dicembre

7 Dicembre 2025

Inaugurazione e benedizione per il Presepe di ciottoli

7 Dicembre 2025

La Provincia di Campobasso vende alla Regione Molise la sede dei Centri per l’Impiego. Puchetti: “Risorse destinate a viabilità ed edilizia scolastica”

5 Dicembre 2025

Bocce, primo Consiglio federale per il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, in qualità di Coordinatore dell’Area Centro FIB

5 Dicembre 2025
Palazzo Vitale, sede Regione Molise

PR Molise FESR FSE+ 2021/2027, si riunisce il Comitato di Sorveglianza Aula Magna Convitto nazionale Mario Pagano

3 Dicembre 2025

A Salcito inaugurato il viadotto della SP59

3 Dicembre 2025

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso cede al Lecce

1 Dicembre 2025

Benvenuta Celeste! Festa grande a Pietracatella per la nuova nata

29 Novembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa