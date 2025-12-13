Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise espugna Fasano: Itria battuto 6-3

ITRIA-LABORVETRO CLN CUS MOLISE 3-6 (1-2 primo tempo)

Itria: Palazzo, Miuli, Baccaro, Bruno, Ricci, Ferri, Segovia, Borselli, Foppa, Semeraro, Fusco, D’Aversa. All. Bruno.

Laborvetro Cln Cus Molise: Carta, Oliveira, Ferrara, Di Nunzio, Di Stefano, Di Lisio, Joaozinho, Fetta, Palmegiani, Mantuano, Ferroni, Cannone. All. Sanginario (squalificato). In panchina De Lisio.

Arbitri: Faiella di Castellamare di Stabia e Zangara di Catanzaro. Crono: Pezzuto di Lecce.

Marcatori: Joaozinho, Palmegiani, Ricci pt; Ferroni, Di Nunzio (aut), Mantuano, Oliveira, Di Nunzio, Bruno st.

Note: ammoniti Semeraro, Ricci, Di Nunzio (dalla panchina).

La Laborvetro Cln Cus Molise fa suo lo scontro salvezza di Fasano contro l’Itria e scavalca i pugliesi in classifica generale. Per i rossoblù privi di De Nisco e Soto squalificati, con mister Sanginario in tribuna per lo stesso motivo (in panchina Nicola De Lisio a gestire il gruppo), una prova di sostanza e qualità con difesa attenta e ficcanti ripartenze che hanno fruttato tre punti dal peso specifico assai importante. In tribuna, nel palasport pugliese, un paio di scarpette rosse per dire no alla violenza sulle donne. Un gesto simbolico che tutte le componenti della Laborvetro Cln Cus Molise condividono.

La cronaca – Parte fortissimo la Laborvetro Cln Cus Molise che alla prima azione passa in vantaggio. Bastano trenta secondi a Joaozinho per andare via in contropiede e tramutare in oro il passaggio di Ferroni. La risposta dei locali è in una palla al centro di Bruno per Ricci, Oliveira chiude. Tocca poi a Segovia tentare il pallonetto, il portiere dei molisani non si fa sorprendere.

La Laborvetro Cln Cus Molise trova il raddoppio quando Oliveira rinvia, Palazzo esce su Di Stefano, sfera sui piedi di Palmegiani che gonfia la rete. Itria 0 Cln Cus Molise 2. Rossoblù ospiti ancora pericolosi con un destro di Joaozinho che si spegne al lato non di molto. Sull’altro fronte la conclusione di Foppa finisce larga rispetto alla porta del Cln Cus Molise. I pugliesi cercano di riaprire la contesa e dopo un tiro di Segovia controllato da Oliveira, riescono nell’intento. Bruno intercetta palla sulla ripartenza tentata da Mantuano, Ferri serve Ricci abile a battere Oliveira. A 5” dalla fine del primo tempo Joaozinho riparte, Ricci lo stende. Zangara gli mostra il rosso giudicando chiara occasione da gol quella dei molisani salvo poi cambiare colore del cartellino dopo un consulto con il collega Faiella. Ricci viene ammonito e resta in campo. Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-2.

Nella ripresa parte forte la formazione di casa: Segovia, assist per D’Aversa, Oliveira compie un miracolo ed evita la capitolazione. Il numero due rossoblù si ripete poco dopo su Segovia. I pugliesi attaccano a testa bassa e Oliveira deve volare per mandare in angolo il mancino di Foppa. L’Itria rischia grosso quando Segovia perde palla e permette a Palmegiani di ripartire, la conclusione del numero 13 finisce al lato. L’ex Benevento è protagonista anche poco più tardi ma vede la sua conclusione salvata sulla linea da Foppa. Bruno riparte e cerca Semeraro sul secondo palo, Joaozinho interviene e manda il cuoio sul palo. I molisani sono letali in contropiede. Palmegiani intercetta la palla proveniente da calcio d’angolo e riparte servendo Ferroni che non sbaglia. Itria 1 Cln Cus Molise 3. A Fasano le emozioni proseguono e l’Itria si rifà sotto. Ricci conclude verso la porta di Oliveira e Di Nunzio è autore della sfortunata deviazione che vale il 2-3. Incassata la rete il team d’Ateneo rialza immediatamente la testa con Mantuano che saggia i riflessi di Palazzo. L’estremo difensore dei pugliesi è costretto a capitolare quando proprio il numero 14, ben servito da Ferroni, mette di piatto palla all’angolino. A questo punto l’Itria si gioca la carta del portiere di movimento (Foppa) e gli ospiti trovano il pokerissimo. Il portiere Oliveira blocca un tiro di Segovia e calcia dalla sua porta con il cuoio che si spegne in fondo al sacco. Itria 2 Laborvetro Cln Cus Molise 5. Dopo una conclusione sul palo di Joaozinho, a mettere il punto esclamativo sulla serata dei rossoblù ci pensa Davide Di Nunzio che intercetta un’imbucata di Foppa e manda la palla in rete con la porta sguarnita. Il gol di Bruno nel finale fissa il punteggio sul 3-6.

La Laborvetro Cln Cus Molise festeggia una vittoria importante e si proietta nel migliore dei modi ad un’altra sfida salvezza, quella di sabato prossimo contro il Mascalucia.