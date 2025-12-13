Nel cuore di Sesto Campano Alto nasce la ‘Piazzetta degli Innamorati’

Anche Sesto Campano avrà il suo belvedere romantico. Sarà, infatti, inaugurata, domani 14 dicembre alle 18, la nuova ‘Piazzetta degli Innamorati’, situata alla fine di via Domenico Forte, nel centro storico di Sesto Campano Alto. L’evento sarà un momento speciale per condividere con la cittadinanza l’apertura di un nuovo spazio dedicato alla comunità e ai suoi legami più autentici.

La piazza è stata completamente rimessa a nuovo e accoglie un’installazione artistica a forma di cuore, concepita come una cornice naturale dove scattare fotografie con lo sfondo della suggestiva vallata sottostante. Un simbolo che rende questo luogo non solo un punto panoramico, ma anche uno spazio dedicato ai sentimenti: agli innamorati, certo, ma anche a tutti coloro che desiderano celebrare affetto, amicizia e amore familiare.

Un intervento annunciato con soddisfazione dall’amministrazione comunale, che sottolinea: “Ogni opera che portiamo a termine non è solo un risultato amministrativo: è un passo concreto per migliorare la vita della nostra comunità. Interventi tangibili e reali, che incidono sulla quotidianità di famiglie, lavoratori, ragazzi e anziani. Nessuna promessa. Nessun annuncio fine a sé stesso. Solo fatti. Fatti concreti, che restano e che continueranno a cambiare il volto del nostro paese”.

La ‘Piazzetta degli Innamorati’ nasce anche grazie alla generosità della comunità locale. E per questo da parte dell’amministrazione va un ringraziamento speciale a Rosaria Giannini, ad Antonio, Carlo e Giuseppe Pitisci, nonché agli eredi di Roberto e Liliano Pitisci, che hanno donato il terreno su cui sorge il belvedere, permettendo la realizzazione del nuovo luogo a disposizione della collettività.

Una nuova riqualificazione che fa segnare un ulteriore passo in avanti nella lunga serie di opere e interventi realizzati finora per rendere Sesto Campano un paese più accogliente e a misura di tutti i cittadini, nessuno escluso. “Il nostro impegno – conclude l’amministrazione – è andare avanti su questa strada, con la stessa determinazione di sempre, insieme all’intera comunità”.