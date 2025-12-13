News dal Molise

Nel cuore di Sesto Campano Alto nasce la ‘Piazzetta degli Innamorati’

Photo of Redazione Redazione13 Dicembre 2025

Anche Sesto Campano avrà il suo belvedere romantico. Sarà, infatti, inaugurata, domani 14 dicembre alle 18, la nuova ‘Piazzetta degli Innamorati’, situata alla fine di via Domenico Forte, nel centro storico di Sesto Campano Alto. L’evento sarà un momento speciale per condividere con la cittadinanza l’apertura di un nuovo spazio dedicato alla comunità e ai suoi legami più autentici.

La piazza è stata completamente rimessa a nuovo e accoglie un’installazione artistica a forma di cuore, concepita come una cornice naturale dove scattare fotografie con lo sfondo della suggestiva vallata sottostante. Un simbolo che rende questo luogo non solo un punto panoramico, ma anche uno spazio dedicato ai sentimenti: agli innamorati, certo, ma anche a tutti coloro che desiderano celebrare affetto, amicizia e amore familiare.

Un intervento annunciato con soddisfazione dall’amministrazione comunale, che sottolinea: “Ogni opera che portiamo a termine non è solo un risultato amministrativo: è un passo concreto per migliorare la vita della nostra comunità. Interventi tangibili e reali, che incidono sulla quotidianità di famiglie, lavoratori, ragazzi e anziani. Nessuna promessa. Nessun annuncio fine a sé stesso. Solo fatti. Fatti concreti, che restano e che continueranno a cambiare il volto del nostro paese”.

La ‘Piazzetta degli Innamorati’ nasce anche grazie alla generosità della comunità locale. E per questo da parte dell’amministrazione va un ringraziamento speciale a Rosaria Giannini, ad Antonio, Carlo e Giuseppe Pitisci, nonché agli eredi di Roberto e Liliano Pitisci, che hanno donato il terreno su cui sorge il belvedere, permettendo la realizzazione del nuovo luogo a disposizione della collettività.

Una nuova riqualificazione che fa segnare un ulteriore passo in avanti nella lunga serie di opere e interventi realizzati finora per rendere Sesto Campano un paese più accogliente e a misura di tutti i cittadini, nessuno escluso. “Il nostro impegno – conclude l’amministrazione – è andare avanti su questa strada, con la stessa determinazione di sempre, insieme all’intera comunità”.

Photo of Redazione Redazione13 Dicembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Il riccese Pasquale Di Maria primo al Campionato Centro Italia MOTORNEXT

13 Dicembre 2025

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise espugna Fasano: Itria battuto 6-3

13 Dicembre 2025

All’Unimol laurea in Informatica per Chiara Discenza

12 Dicembre 2025

Casalciprano accende la magia del Natale: il 20 e 21 dicembre tornano i Mercatini nella suggestiva piazza del borgo

11 Dicembre 2025

Il 14 torna ‘Termoli in scena’ con una commedia dei Sipario Bisaccia

11 Dicembre 2025

Il motocross vede un nuovo campione: è il molisano Pasquale Di Maria

11 Dicembre 2025

Calcio giovanile, a Ripalimosani il Benevento vince il Torneo dell’Immacolata. Chaminade seconda

10 Dicembre 2025

Il Comune di Riccia si prepara a celebrare la quarta Festa della Montagna

9 Dicembre 2025

“L’IA non è solo tecnologia, è responsabilità”: intervista ad Antonio Sinibaldi, relatore al Meeting Deleganoi 2025 di Roma

8 Dicembre 2025

SEA SpA, apertura straordinaria del Centro di Raccolta l’8 e il 26 dicembre

7 Dicembre 2025

Inaugurazione e benedizione per il Presepe di ciottoli

7 Dicembre 2025

La Provincia di Campobasso vende alla Regione Molise la sede dei Centri per l’Impiego. Puchetti: “Risorse destinate a viabilità ed edilizia scolastica”

5 Dicembre 2025

Bocce, primo Consiglio federale per il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, in qualità di Coordinatore dell’Area Centro FIB

5 Dicembre 2025
Palazzo Vitale, sede Regione Molise

PR Molise FESR FSE+ 2021/2027, si riunisce il Comitato di Sorveglianza Aula Magna Convitto nazionale Mario Pagano

3 Dicembre 2025

A Salcito inaugurato il viadotto della SP59

3 Dicembre 2025

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso cede al Lecce

1 Dicembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa