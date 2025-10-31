Cultura

Sepino, apre al pubblico il Museo del Matese: un nuovo presidio culturale per il Sannio e il Molise

Photo of Redazione Redazione31 Ottobre 2025

Domenico Rotondi

Da sabato 1° novembre 2025 il cuore dell’antico Sannio potrà finalmente ammirare un nuovo spazio dedicato alla conoscenza, alla memoria e alla valorizzazione del territorio: apre al pubblico il Museo del Matese (Mat), un luogo destinato a divenire punto di riferimento per la cultura, l’archeologia e l’identità del comprensorio matesino. Collocato nel suggestivo contesto di Sepino, tra le mura dell’antica Saepinum e le pendici del Matese, il museo si propone come centro di documentazione e interpretazione delle civiltà che, nei secoli, hanno abitato l’Appennino sannita, con particolare attenzione al rapporto tra uomo e ambiente. L’iniziativa rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di un sistema territoriale integrato, capace di coniugare la tutela del patrimonio con la promozione turistica e la crescita sostenibile.

Il Museo del Matese sarà aperto al pubblico il sabato e la domenica, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Sono inoltre previste aperture straordinarie infrasettimanali, su richiesta, per gruppi e istituti scolastici composti da un minimo di dieci persone. Le informazioni e le prenotazioni potranno essere effettuate ai contatti ufficiali: +39 392 8377041 o info@matsepino.it

L’apertura del Mat segna una tappa di straordinario valore nel percorso di rigenerazione culturale del Sannio e del Molise, territori che negli ultimi anni stanno riconquistando centralità grazie a un rinnovato impegno delle istituzioni, delle associazioni e delle comunità locali.

Nel corso della presentazione, Nella Rescigno ha illustrato la visione complessiva del progetto, articolato in tre spazi distinti ma complementari all’interno di Palazzo Tiberio: Sepino Hub, il Mat – Museo del Matese e l’Archivio 20/XX – Storie e vicende del Novecento molisano. «Un modello – ha spiegato – costruito grazie a un partenariato pubblico-privato, finalizzato alla produzione di lavoro nel settore della cultura, in un’ottica di continuità e innovazione sociale».

Sul piano architettonico, Michele Fratino ha sottolineato la scelta di un approccio ispirato ai criteri dell’architettura ecosostenibile e accessibile, con particolare attenzione alla filiera locale e all’impiego di materiali naturali, come la paglia, integrati in una progettazione “interattiva e interconnessa”, capace di dialogare con il paesaggio e con la comunità.

A chiudere il quadro, l’intervento di Silvia Santorelli, che ha posto l’accento sulla missione educativa e territoriale del nuovo polo culturale: «Il nostro obiettivo – ha dichiarato – è promuovere l’area interna del Matese, valorizzando la conoscenza come strumento di formazione didattica e di consapevolezza identitaria».

Con il suo linguaggio contemporaneo e il suo saldo radicamento storico, il Museo del Matese si configura come un ponte ideale tra passato e futuro, invitando cittadini, studiosi e visitatori a riscoprire la straordinaria ricchezza di un’area che continua a custodire l’anima autentica dell’Italia interna.

Photo of Redazione Redazione31 Ottobre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

“Frantoi Storici Aperti”: il Molise celebra l’olio e il territorio

31 Ottobre 2025

Il Molise al Giubileo del mondo educativo in Vaticano

27 Ottobre 2025

‘Rise of Ruins’: il Parco Archeologico di Sepino diventa il primo videogioco gestionale dedicato alla cultura

24 Ottobre 2025

Orientamolì: concluso il viaggio del Truck dell’Orientamento. Oltre 2.600 studenti formati in tutto il Molise

23 Ottobre 2025

Grande successo per i musicisti molisani in Cina: standing ovation a Quanzhou e titolo di “Artisti Onorari del Teatro”

17 Ottobre 2025

Intelligenza artificiale e guida autonoma spingono il futuro della mobilità. Al Convitto ‘Mario Pagano’ il convegno dell’ACI Molise

17 Ottobre 2025

Il cinema per capire la storia, il critico Giampiero Frasca tra gli studenti a Bojano

16 Ottobre 2025

Sepino, il Molise e la sfida della memoria: il Festival dei Patrimoni Dispersi apre le porte di Palazzo Tiberio

10 Ottobre 2025

A Campobasso il Festival del diritto e delle scienze politiche

6 Ottobre 2025

In Albania la firma dell’intesa per il gemellaggio tra i Comuni di Montecilfone e Berat

4 Ottobre 2025

Lions italiani e Patriarcato latino di Gerusalemme: raccolta fondi per garantire cure, cibo e lavoro a Gerusalemme Est e in Cisgiordania

4 Ottobre 2025

La Molisana alla Festa del Cinema di Roma

22 Settembre 2025

Radicalmente Festival, la cultura per la rigenerazione delle aree interne

10 Settembre 2025

Campobasso, il ‘Pertini-Montini-Cuoco’ protagonista alla Biennale di Venezia

6 Settembre 2025

Al via RadicalMente, il programma della prima giornata del Festival letterario di Castel del Giudice

5 Settembre 2025

La Compagnia di Cultura Popolare “Le Bangale” di Baranello festeggia 50 anni di storia

27 Agosto 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa