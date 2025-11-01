Pallacanestro serie A1, all’Arena il big-match Magnolia Campobasso – Schio

Un confronto che è a tutti gli effetti la ‘partitissima’ del turno e che si inserisce in una fase di sfide senza soluzione di continuità per i #fioridacciaio in quest’avvio di stagione.

La Molisana Magnolia Campobasso andrà a vivere un saturday night da brividi, dovendo ospitare, nello scenario amico dell’Arena, quella che, per distacco, viene considerata la formazione di punta della massima serie cestistica tricolore: ossia la corazzata Schio.

SFIDA AFFASCINANTE Le orange leader del torneo a punteggio pieno assieme a Schio rappresentano un’antagonista di valore assoluto anche (e soprattutto) per l’amplissima profondità delle proprie rotazioni.

«Torniamo subito sul parquet – spiega coach Mimmo Sabatelli alla vigilia – per una sfida affascinante come sempre contro una squadra che lotterà per il vertice, oltre che in Italia, anche in Europa, dove può ambire a fare la voce grossa in Eurolega».

PRIME PUNTE Del resto, a disposizione del tecnico spagnolo Lapeña c’è un gruppo che può contare su tantissime prime firme: sul fronte delle italiane con le azzurre Cecilia Zandalasini (nel miglior quintetto dell’ultimo Europeo), Costanza Verona, la figlia d’arte Jasmine Keys e la pivot Olbis André, senza dimenticare la capitana (bandiera del movimento) Giorgia Sottana ed ancora Ilaria Panzera e Giorgia Sottana, ma anche sul versante delle sei straniere nel roster: ossia la belga Mestdagh, la francese Badiane, le lettoni Laksa e Steinberga, la spagnola Conde e la statunitense (ma di passaporto sloveno) Shepard, situazione che, a differenza dell’Eurolega dove sono tutte impiegabili da europee, per ogni gara di campionato, porta con sé ad una necessaria situazione di turnover con due elementi in tribuna.

«Sono una corazzata non a caso – riconosce Sabatelli – ed hanno anche la possibilità di ruotare le proprie straniere, il che, tra l’altro, rende anche più intricata la preparazione della contesa. Da parte nostra cercheremo di affrontare al meglio questa sfida affascinante».

Di fronte, peraltro, ci sarà una squadra col dente avvelenato dopo la sconfitta infrasettimanale in Eurolega al PalaRomare contro il Galatasaray.

«Hanno ceduto ad un’altra corazzata e quelle sono gare che si decidono per dettagli. Sono stop che ci possono stare. Con certezza, perciò, verranno da noi con ancora più voglia di riprendere il cammino».

STATUS COMPLESSIVO Dalla loro le magnolie arrivano alla contesa in buone condizioni. «Il gruppo sta bene – conferma Sabatelli – e dopo il lavoro di recupero dopo il match con Zagabria ha iniziato la preparazione verso questa contesa con gioia e serenità».

Del resto, in una sfida che avrà nel capitano dei #fioridacciaio Stefania Trimboli l’ex di giornata, le rossoblù hanno tutto da guadagnare e nulla da perdere.

«Vincere – riconosce il coach delle magnolie – sarebbe un miracolo sportivo, un referto rosa sinonimo di due punti che varrebbero il doppio».

PIANO PARTITA Da un punto di vista dell’atteggiamento, per Sabatelli «tutto partirà da una difesa attenta in cui commettere il minor numero di errori, giocando di squadra così come in attacco, dove sarà fondamentale anche muovere bene la palla per trovare soluzioni efficaci».

PUBBLICO AMICO Magari contando anche nel supporto del pubblico amico: «Il fascino di questo incrocio è indubbio e poter avere la vicinanza del nostro pubblico sarà rilevante. Il loro supporto può spingerci ad andare oltre ogni limite e proveremo assieme a vivere la gara al massimo».

STREAMING E FISCHIETTI Con diretta streaming esclusiva sulla piattaforma pay di Lega Basket Femminile flima.tv, il match con palla a due alle ore 20.30 del giorno di Ognissanti sarà diretto dal fiorentino Duccio Maschio, dal nuorese Marco Rudellat e dal partenopeo Adriano Fiore.

NEXT GEN Nelle scorse ore, peraltro, nella sede capitolina della Federbasket, c’è stato il sorteggio dei gironi per il primo concentramento della Next Gen Under 19 femminile, il cui primo concentramento sarà in Toscana tra Chiusi e Chianciano Terme da venerdì 14 a domenica 16 novembre.

Per La Molisana Magnolia Campobasso inserimento nel girone Bianco (gli altri due sono il Verde ed il Rosso in ossequio ai colori della bandiera nazionale) con la Geas Sesto San Giovanni, la Futurosa Trieste e le Hours Padova. Tutte le gare andranno in onda sul canale YouTube di Italbasket con le statistiche ed il live presenti sull’app Fip Stats.