“Frantoi Storici Aperti”: il Molise celebra l’olio e il territorio

Presentata nella sede dell’Assessorato al Turismo in via Milano  a  Campobasso l’ iniziativa “Frantoi Storici Aperti”, dedicata alla valorizzazione dell’oleoturismo e delle tradizioni legate alla produzione dell’olio extravergine di oliva.

Erano presenti, oltre al Consigliere Regionale Fabio Cofelice quale Delegato a Turismo e Cultura, la sindaca di Gambatesa Carmelina Genovese, il presidente del Parco regionale dell’olivo di Venafro Fabio Iannucci , Antonio Di Iorio in rappresentanza del frantoio Iacovone di Poggio Sannita e l’ideatore del progetto Roberto Colella.

Gli altri frantoi che parteciperanno alle giornate previste per l’ iniziativa, quest’anno alla sua prima edizione, saranno:

il frantoio ‘Pavone’ a Trivento;  ‘Timperio’ a Colletorto; ‘Picanza’ a San Giuliano di Puglia; ‘Mottillo’ a Larino ;  ‘Pignatelli’ a Monteroduni.

Quattro le  giornate che si terranno nel mese  di novembre; giovedì 13 alle ore 17 a Gambatesa; domenica 16 a Poggio Sannita e Trivento; domenica 23 a Colletorto, San Giuliano di Puglia e Larino; domenica 30 a Monteroduni e Venafro.

“Con grande piacere annuncio questa prima edizione di Frantoi Storici Aperti;  un appuntamento che ogni anno ci permetterà di riscoprire il cuore autentico della nostra terra: l’olio extravergine d’oliva, insieme al lavoro instancabile di chi lo produce”, questo quanto dichiarato dal Delegato Regionale Fabio Cofelice.

“Il Molise – ha detto ancora il Delegato al Turismo – pur essendo una regione piccola, custodisce un patrimonio olivicolo straordinario: migliaia di ettari di uliveti, un patrimonio che non è solo agricolo ma soprattutto turistico, culturale ed esperienziale. Attraverso l’oleoturismo possiamo promuovere il Molise in modo autentico, far conoscere i nostri borghi e le nostre colline; valorizzare i frantoi come luoghi di accoglienza e cultura; unire la gastronomia e l’ospitalità in un’unica esperienza sostenibile. Per questo – ha così concluso – voglio ringraziare tutti i frantoiani e le amministrazioni locali che rendono possibile questa iniziativa. Oggi, aprendo i frantoi, apriamo anche le porte del Molise ai visitatori. Invitiamo, quindi, tutti a partecipare, ad assaggiare e  conoscere, perché ogni goccia di olio racconta un frammento del nostro paesaggio e della nostra anima”.

Per accedere alle giornate previste a ingresso gratuito sarà necessario prenotare al numero 328 8627594 (referente: Roberto  Colella).

