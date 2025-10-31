News dal Molise
Campobasso, ponte di ognissanti: le iniziative del Comune per agevolare l’accesso al cimitero
In occasione del Ponte di Ognissanti, il Comune di Campobasso ha predisposto una serie di interventi per facilitare l’accesso al cimitero cittadino dal 31 ottobre al 2 novembre 2025.
Le misure adottate mirano a garantire maggiore fruibilità e sicurezza per i cittadini che si recheranno in visita ai propri cari.
Ecco nel dettaglio le iniziative previste:
- Apertura del cancello di cantiere della rampa di accesso al piano interrato di Viale delle Campanule, a partire dalle ore 10:00 di venerdì 31 ottobre, per consentire il passaggio pedonale in corrispondenza dell’area oggetto di lavori per la realizzazione di un nuovo pozzetto fognario.
- Attivazione di un varco in sicurezza tra il cimitero vecchio e quello nuovo, lungo la strada di cantiere del Lotto 11, con collegamento tra Viale dei Mandorli e Viale delle Gardenie.
- Apertura straordinaria degli Uffici cimiteriali nelle giornate di sabato 1° novembre e domenica 2 novembre, sia al mattino che al pomeriggio, con presenza del personale comunale.
- Disponibilità delle aree sotto il portico di ingresso al cimitero nuovo per la celebrazione della Santa Messa, che sarà officiata dal Vescovo, Monsignor Biagio Colaianni.
Il Comune invita la cittadinanza a usufruire delle agevolazioni previste, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e delle disposizioni vigenti.