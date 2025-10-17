Cultura

Grande successo per i musicisti molisani in Cina: standing ovation a Quanzhou e titolo di “Artisti Onorari del Teatro”

Photo of Redazione Redazione17 Ottobre 2025

 

Tre concerti sold out, una masterclass e un riconoscimento prestigioso: il recente tour in Cina ha consacrato il talento e la sensibilità musicale degli artisti molisani, accolti con entusiasmo dal pubblico di Quanzhou, una delle metropoli più importanti e vivaci del Paese.

Protagonista del tour è stato il pianista Simone Sala, ultimamente presenza stabile nel panorama musicale cinese, dove si esibisce regolarmente come concertista e docente universitario. Accanto a lui due musicisti molisani, il violoncellista Antonio Iannetta e il violinista Pasquale Farinacci, professionisti di grande esperienza e sensibilità artistica, anch’essi nati e formati presso il Conservatorio Perosi di Campobasso. Ad impreziosire le serate la voce raffinata di Serena Farnocchia, soprano toscano con una carriera trentennale di altissimo pregio (Teatro alla Scala di Milano, San Carlo di Napoli, La Fenice di Venezia, San Francisco Opera, New National Theatre Tokyo etc) che accompagnata da Sala al pianoforte, ha interpretato celebri arie e brani della tradizione italiana.

Il breve tour di tre concerti ha offerto al pubblico cinese un viaggio nella grande musica, da Bach a Liszt a Rachmaninov, da Saint-Saens a Paganini e Sarasate; tra repertori classici e contaminazioni contemporanee eseguite da Sala come bis.

Nel corso della permanenza, Simone Sala ha anche tenuto una masterclass presso l’Università di Quanzhou, dove ha condiviso con studenti e colleghi la propria esperienza artistica e didattica, confermando il forte legame culturale e accademico che lo unisce alla Cina.

A coronare questa esperienza di scambio e amicizia tra i due Paesi, il gruppo è stato insignito del titolo di “Artisti Onorari del Teatro di Guangzhou”, un’onorificenza che premia l’eccellenza musicale e l’impegno nella promozione della cultura italiana nel mondo.

“Essere accolti con tanto calore e ricevere un riconoscimento così importante in Cina è motivo di grande emozione e orgoglio”, ha dichiarato Simone Sala. “Per noi musicisti molisani è un segno tangibile di come la musica possa superare confini e costruire ponti tra culture diverse.”

Il tour in Cina segna un nuovo traguardo internazionale degli Artisti provenienti dalla nostra Regione e testimonia il valore di un territorio, il Molise, che continua a esprimere professionisti di grande respiro, capaci di portare il nome dell’Italia in giro per il mondo.

