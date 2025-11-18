Cultura

Molise in crescita: turismo in forte ascesa e riconoscimenti dal Sole 24 Ore

Photo of Redazione Redazione18 Novembre 2025

“Il valore del Molise é ormai riconosciuto e il nostro territorio è sempre più apprezzato per le sue bellezze e per  la sua autenticità” questo quanto dichiarato dal Consigliere Regionale, Delegato a Turismo e Cultura Fabio Cofelice, che ha così commentato l’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore  che racconta il territorio attraverso un viaggio nei Borghi della regione.

Scapoli, Agnone, Castelpetroso, Frosolone, Oratino, il Parco delle Morge con i Borghi di Pietracupa e Salcito. Ma anche  Civitacampomarano; Venafro, Sepino e Termoli.

“Siamo sulla strada giusta prosegue il Delegato Regionaleed il crescente interesse verso la nostra regione per  le sue potenzialità sono la prova che si possa raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti; quello di far  crescere il nostro territorio attraverso il turismo.

Infatti, i continui riconoscimenti che arrivano sono per noi uno stimolo significativo; constatare che una testata autorevole come il Sole 24 Ore abbia messo bene in luce alcune delle potenzialità del nostro territorio ci riempie di orgoglio e contribuisce a dare forza e slancio al nostro lavoro.

Solo qualche giorno fa sono stati diffusi dal Ministero del Turismo alcuni dati che segnano un ottobre da record per i  numeri fatti registrare dalle piattaforme di prenotazione online, (53,33%) e che hanno posizionato il Molise al secondo posto in Italia; ora l’ennesimo segnale e riconoscimento al nostro lavoro che conferma che siamo sulla strada giusta per una proficua promozione turistica .

La crescente attenzione verso il Molise ne rafforza la competitività, attirando sempre più turisti e visitatori; per questo continueremo ad investire per la valorizzazione delle nostre eccellenze; da quelle naturalistiche e culturali a quelle enogastronomiche. 

Insieme, ed in sinergia con gli operatori del settore, – ha così concluso il Consigliere Cofelice – andiamo avanti a testa bassa per fare del turismo regionale una risorsa importante per i molisani.”

Photo of Redazione Redazione18 Novembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

“OrientaMolì”, a Isernia il progetto regionale dedicato all’orientamento formativo e professionale dei giovani molisani

17 Novembre 2025

L’AAST Molise a Millenium, l’evento culturale-turistico europeo dedicato a Guglielmo il Conquistatore

15 Novembre 2025

60^ Fiera Internazionale di Acqualagna, il tartufo bianco del Molise leader della manifestazione

12 Novembre 2025

Beniamino Caso, l’uomo del Matese che unì scienza, patria e libertà

9 Novembre 2025

A Castel del Giudice Study Trip con studenti da tutto il mondo

7 Novembre 2025

‘Fred per Sempre’, al Teatro Savoia di Campobasso la serata ricordo di Inner Wheel Club e Rotary Club del capoluogo molisano

4 Novembre 2025

“Frantoi Storici Aperti”: il Molise celebra l’olio e il territorio

31 Ottobre 2025

Sepino, apre al pubblico il Museo del Matese: un nuovo presidio culturale per il Sannio e il Molise

31 Ottobre 2025

Il Molise al Giubileo del mondo educativo in Vaticano

27 Ottobre 2025

‘Rise of Ruins’: il Parco Archeologico di Sepino diventa il primo videogioco gestionale dedicato alla cultura

24 Ottobre 2025

Orientamolì: concluso il viaggio del Truck dell’Orientamento. Oltre 2.600 studenti formati in tutto il Molise

23 Ottobre 2025

Grande successo per i musicisti molisani in Cina: standing ovation a Quanzhou e titolo di “Artisti Onorari del Teatro”

17 Ottobre 2025

Intelligenza artificiale e guida autonoma spingono il futuro della mobilità. Al Convitto ‘Mario Pagano’ il convegno dell’ACI Molise

17 Ottobre 2025

Il cinema per capire la storia, il critico Giampiero Frasca tra gli studenti a Bojano

16 Ottobre 2025

Sepino, il Molise e la sfida della memoria: il Festival dei Patrimoni Dispersi apre le porte di Palazzo Tiberio

10 Ottobre 2025

A Campobasso il Festival del diritto e delle scienze politiche

6 Ottobre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa