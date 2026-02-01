Serie C, il Campobasso rimonta e batte il Pontedera 3-2. Lupi al quinto posto

CAMPOBASSO – PONTEDERA 3-2

CAMPOBASSO: Rizzo; Papini, Lancini, Salines; Cristallo (84’ Pierno), Brunet, Gargiulo, Di Livio (84’ Agazzi), Martina; Bifulco (94’ Sarr), Magnaghi (74’ Padula). ALL.: Luciano Zauri

PONTEDERA: Saracco; Leo, Piana, Kandje; Cerretti, Scaccabarozzi (74’ Bucancil), Caponi (81’ Manfredonia), Wagner, Raychev; Vitali, Yeboah. ALL.: Simone Banchieri

ARBITRO: Lorenzo Massari di Torino.

Assistenti: Davide Merciari di Rimini e Alessandro Gennuso di Caltanissetta. Quarto ufficiale Cristiano Ursini di Pescara, operatore al Football Video Support Antonio Aletta di Avellino.

RETI: 22’ Vitali (P), 50’ Bifulco (C), 59’ Salines (C), 76’ Gargiulo (C), 90′ Bucancil (P).

Tre punti che pesano, sudati e conquistati con personalità. Il Campobasso fa valere il fattore campo e supera il Pontedera per 3-2 al termine di una sfida intensa, segnata da un netto cambio di volto tra primo e secondo tempo. Dopo una prima frazione complicata, la squadra di Luciano Zauri reagisce con forza nella ripresa, ribaltando il risultato e dimostrando solidità mentale e spirito di gruppo.

L’inizio di gara è bloccato, con ritmi compassati e grande attenzione tattica da entrambe le parti. Il Pontedera prova a rompere l’equilibrio affidandosi alle iniziative di Raychev, ma Rizzo risponde presente. Il Campobasso si affaccia in avanti con Martina, che pesca Magnaghi in area: il colpo di testa dell’attaccante, però, non crea problemi a Saracco. Al 22’ arriva l’episodio che sblocca il match: Vitali trova lo spazio giusto, supera Lancini e Rizzo e insacca. L’azione viene controllata al FVS e il gol è convalidato. Gli ospiti guadagnano fiducia, mentre i rossoblù faticano a trovare ritmo e idee, chiudendo il primo tempo sotto di una rete, con l’unico squillo rappresentato da una conclusione dalla distanza di Gargiulo.

Dopo l’intervallo la musica cambia. Zauri interviene subito dalla panchina, inserendo Celesia, e il Campobasso rientra in campo con tutt’altro piglio. La pressione aumenta e al 49’ arriva il pareggio: azione confusa in area toscana, Bifulco è il più lesto ad avventarsi sul pallone e a depositarlo in rete, facendo esplodere l’Avicor Molinari. Il gol dà ulteriore spinta ai padroni di casa che, dieci minuti più tardi, completano la rimonta: ancora Bifulco protagonista con un cross preciso, Salines si fa trovare pronto e di testa firma il 2-1.

Il Campobasso domina il momento e sfiora il terzo gol con Martina, fermato dall’uscita tempestiva di Saracco. Il tris, però, è solo rimandato e arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Gargiulo anticipa tutti sul primo palo e con uno stacco autoritario mette il pallone alle spalle del portiere. Anche in questo caso il Pontedera si affida al FVS, ma la rete viene confermata.

Nel finale gli ospiti tentano il tutto per tutto e al 91’ trovano il 3-2 con Nabian, abile a ribadire in rete dopo una prima conclusione ravvicinata respinta, nata da un errore di Yeboah. È però l’ultimo tentativo: nei minuti di recupero il Campobasso gestisce con ordine e porta a termine una vittoria preziosa.

Un successo che va oltre il risultato, costruito contro un avversario organizzato e maturato grazie a un secondo tempo di grande intensità. Per i rossoblù è una conferma importante, per il Pontedera una sconfitta figlia di una ripresa completamente opposta rispetto ai primi quarantacinque minuti.