Sport

Serie C, il Campobasso rimonta e batte il Pontedera 3-2. Lupi al quinto posto

Photo of Redazione Redazione1 Febbraio 2026

CAMPOBASSO – PONTEDERA 3-2
CAMPOBASSO: Rizzo; Papini, Lancini, Salines; Cristallo (84’ Pierno), Brunet, Gargiulo, Di Livio (84’ Agazzi), Martina; Bifulco (94’ Sarr), Magnaghi (74’ Padula). ALL.: Luciano Zauri
PONTEDERA: Saracco; Leo, Piana, Kandje; Cerretti, Scaccabarozzi (74’ Bucancil), Caponi (81’ Manfredonia), Wagner, Raychev; Vitali, Yeboah. ALL.: Simone Banchieri
ARBITRO: Lorenzo Massari di Torino.
Assistenti: Davide Merciari di Rimini e Alessandro Gennuso di Caltanissetta. Quarto ufficiale Cristiano Ursini di Pescara, operatore al Football Video Support Antonio Aletta di Avellino.
RETI: 22’ Vitali (P), 50’ Bifulco (C), 59’ Salines (C), 76’ Gargiulo (C), 90′ Bucancil (P).

Tre punti che pesano, sudati e conquistati con personalità. Il Campobasso fa valere il fattore campo e supera il Pontedera per 3-2 al termine di una sfida intensa, segnata da un netto cambio di volto tra primo e secondo tempo. Dopo una prima frazione complicata, la squadra di Luciano Zauri reagisce con forza nella ripresa, ribaltando il risultato e dimostrando solidità mentale e spirito di gruppo.

L’inizio di gara è bloccato, con ritmi compassati e grande attenzione tattica da entrambe le parti. Il Pontedera prova a rompere l’equilibrio affidandosi alle iniziative di Raychev, ma Rizzo risponde presente. Il Campobasso si affaccia in avanti con Martina, che pesca Magnaghi in area: il colpo di testa dell’attaccante, però, non crea problemi a Saracco. Al 22’ arriva l’episodio che sblocca il match: Vitali trova lo spazio giusto, supera Lancini e Rizzo e insacca. L’azione viene controllata al FVS e il gol è convalidato. Gli ospiti guadagnano fiducia, mentre i rossoblù faticano a trovare ritmo e idee, chiudendo il primo tempo sotto di una rete, con l’unico squillo rappresentato da una conclusione dalla distanza di Gargiulo.

Dopo l’intervallo la musica cambia. Zauri interviene subito dalla panchina, inserendo Celesia, e il Campobasso rientra in campo con tutt’altro piglio. La pressione aumenta e al 49’ arriva il pareggio: azione confusa in area toscana, Bifulco è il più lesto ad avventarsi sul pallone e a depositarlo in rete, facendo esplodere l’Avicor Molinari. Il gol dà ulteriore spinta ai padroni di casa che, dieci minuti più tardi, completano la rimonta: ancora Bifulco protagonista con un cross preciso, Salines si fa trovare pronto e di testa firma il 2-1.

Il Campobasso domina il momento e sfiora il terzo gol con Martina, fermato dall’uscita tempestiva di Saracco. Il tris, però, è solo rimandato e arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Gargiulo anticipa tutti sul primo palo e con uno stacco autoritario mette il pallone alle spalle del portiere. Anche in questo caso il Pontedera si affida al FVS, ma la rete viene confermata.

Nel finale gli ospiti tentano il tutto per tutto e al 91’ trovano il 3-2 con Nabian, abile a ribadire in rete dopo una prima conclusione ravvicinata respinta, nata da un errore di Yeboah. È però l’ultimo tentativo: nei minuti di recupero il Campobasso gestisce con ordine e porta a termine una vittoria preziosa.

Un successo che va oltre il risultato, costruito contro un avversario organizzato e maturato grazie a un secondo tempo di grande intensità. Per i rossoblù è una conferma importante, per il Pontedera una sconfitta figlia di una ripresa completamente opposta rispetto ai primi quarantacinque minuti.

Photo of Redazione Redazione1 Febbraio 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Bocce, sport ed emozione: il 3° Trofeo “Cristiano Paparella” nel segno del ricordo e della partecipazione. Vincono Nappo e Catapano della Kennedy Nola

28 Gennaio 2026

Pallacanestro serie A1, la Magnolia Campobasso cede a Schio di venti punti

26 Gennaio 2026

Pallacanestro serie A1, per la Magnolia Campobasso il difficile match contro Famila Schio

24 Gennaio 2026

Pallacanestro serie A1, quarta vittoria consecutiva per la Magnolia Campobasso. Battuto 73-65 il San Martino di Lupari

19 Gennaio 2026

Serie C, Bifulco lancia il Campobasso: doppietta contro il Carpi

17 Gennaio 2026

Bocceccellenze FIB Molise, a Oratino la premiazione di atleti, tecnici e società del movimento boccistico

16 Gennaio 2026

Bocce, a Oratino le finalissime di Coppa Molise: vincono DLF Isernia nel maschile e La Torre Vinchiaturo nella kermesse femminile

13 Gennaio 2026

Serie C, rammarico Campobasso: la Torres pareggia al 97′ su rigore

10 Gennaio 2026

Pallacanestro serie A1, la Magnolia Campobasso espugna Tortona: lontano dall’Arena sette su sette

10 Gennaio 2026

Bocce, a Oratino domenica 11 gennaio 2026 una giornata dedicata alle bocce

9 Gennaio 2026

“Corriamo Raffando”, al Centro Tecnico Federale di Roma il Molise protagonista con i giovani alle prove veloci della Raffa

8 Gennaio 2026

Pallacanestro serie A1, la Magnolia Campobasso cede al Derthona e termina l’avventura in Coppa Italia

5 Gennaio 2026

Il Mistero di Sant’Antonio Abate vero protagonista della serata olimpica di Campobasso

3 Gennaio 2026

Un anno di bocce in Molise, il Presidente Giuseppe Formato: “Nel 2025 crescita, qualità e radicamento, così costruiamo il futuro delle bocce”

2 Gennaio 2026

Capodanno Olimpico: Campobasso saluta la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026

2 Gennaio 2026

A Capodanno la città di Campobasso accoglierà la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026

30 Dicembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa