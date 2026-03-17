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Comune di Campobasso, anche il Consiglio di Stato respinge il ricordo di De Benedittis. Forte: “Soddisfatta per la città”

Photo of Redazione Redazione17 Marzo 2026

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello presentato dal candidato del centrodestra Aldo De Benedittis.

Dopo la decisione del Tar Molise, anche i giudici di Roma hanno confermato la piena legittimità del voto amministrativo del giugno 2024 e dell’elezione della sindaca Marialuisa Forte.

«Ho sempre riposto fiducia nella magistratura, anche dopo il primo pronunciamento del Tar che non aveva rilevato alcuna irregolarità – ha dichiarato la sindaca ForteHo affrontato questo secondo passaggio giudiziario con serenità, continuando a dedicarmi ai problemi della città e dei cittadini, che restano la mia priorità al di là di ogni controversia. Sono soddisfatta per Campobasso: questo verdetto conferma il percorso intrapreso e mi sprona a proseguire con determinazione nell’unico obiettivo che mi guida, quello di lavorare per il bene della comunità».

 

 

 

 

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